Турнир в Прииртышье

На это состязание ОО «Федерация бокса Павлодарской области» и управление физической культуры и спорта региона пригласили именитых боксеров, представляющих Азербайджан, Беларусь, Грузию, Ирак, Иран, Кубу, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Швецию и команды из всех регионов Казахстана.

Комментируя турнир своего имени, С. Конакбаев отметил, что такие состязания дают возможность молодым ребятам заявить о себе, получить высокие спортивные звания.

Сергей ГОРБУНОВ

фото Валерия БУГАЕВА