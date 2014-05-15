Спорт
Турнир в Прииртышье

На это состязание ОО «Федерация бокса Павлодарской области» и управление физической культуры и спорта региона пригласили именитых боксеров, представляющих Азербайджан, Беларусь, Грузию, Ирак, Иран, Кубу, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Швецию и команды из всех регионов Казахстана. 

Комментируя турнир своего имени, С. Конакбаев отметил, что такие состязания дают возможность молодым ребятам заявить о себе, получить высокие спортивные звания.

Сергей ГОРБУНОВ
фото Валерия БУГАЕВА

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