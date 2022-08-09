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Турнир завершен
Кошкарбек Тусипов

В столице Казахстана завершился чемпионат Азии-2022 по дзюдо.

Наша национальная команда по этому популярному виду борьбы заняла четвертое место в общем медальном зачете. У казахстанских спортсменов в копилке оказались одна золотая, две серебряные и пять бронзовых наград.

Лидерами чемпионата континента стали родоначальники этого вида спорта – японцы, которые смогли увезти из Нур-Султана девять золотых и три серебряные медали. У сборной Монголии, ставшей в итоге второй, две золотые и пять бронзовых наград. Замкнула тройку лидеров национальная команда Узбекистана, спортсмены которой завоевали одно «золото», две серебряные награды и сразу шесть бронзовых медалей.

Напомним, что чемпионом турнира стал 21-летний казах­станец Данияр Шамшаев, выступавший в весовой категории до 73 кг. В решающей схватке он одержал досрочную победу над Муроджоном Юлдошевым из Узбекистана, которого обыграл всего лишь за две с половиной минуты.

– Перед чемпионатом Азии мы прошли серьезную подготовку. Провели сборы, на которых полностью выкладывались. В финале соперник попался сильный. Но мы с тренерским штабом подготовились к нему. В финале нельзя было стоять и ждать. Нужно было сразу атаковать. Вот такой план, такая тактика. Спасибо всем за поддержку, – отметил после победы чемпион в интервью olympic.kz – официальному сайту Национального олимпийского комитета Казахстана.

Немного не повезло нашему дзюдоисту Исламу Бозбаеву, который потерпел поражение в финале. За золотую медаль в весовой категории до 100 кг он бился с представителем Объединенных Арабских Эмиратов Джафаром Костоевым и уступил ему лишь с разницей в один балл. В итоге у него второе место.

«Серебро» нам принесла Абиба Абужакынова, в решающей схватке в финале весовой категории до 48 кг уступившая японке Вакане Коге всего лишь со счетом 0:1.

Бронзовые награды на турнире завоевали Магжан Шамшадин (в весе до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Аруна Жангельдина (до 78 кг), Дидар Хамза (до 90 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг).

Помимо этого, казахстанские дзюдоисты стали третьими в командных соревнованиях. В поединке за «бронзу» наша команда встречалась с Узбекистаном. Борьба получилась напряженной. Перед решающей схваткой счет был 3:3, но потом мы все же оказались сильнее. Победное очко нашей дружине принесла Камила Берликаш.

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