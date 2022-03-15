Проблема платежей за использование особо охраняемых природных территорий поднималась не один раз и охватывает большой пласт вопросов использования природных ресурсов как обычными посетителями, так и субъектами предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории нацпарков. Много вопросов и по поводу налогового администрирования.

В начале текущего года Госу­дарственный национальный природный парк (ГНПП) «Бурабай» направил в адрес целого ряда отельеров Бурабайского района уведомления об оплате задолженности за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Как рассказывают представители отелей, что, в принципе, не отрицает и ГНПП, до сих пор нацпарком работа по взиманию платы не проводилась. При этом точные расчеты по сумме образовавшейся задолженности ГНПП не предоставил, опираясь лишь на сведения управления государственных доходов по Бурабайскому району. В свою очередь налоговики, используя среднестатистичес­кие данные декларации дохода от произ­водимой деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, умножили их на размер ставки 0,1 от месячного расчетного показателя, получив таким образом многомиллионные цифры. К примеру, только у санатория «Алмаз» сумма задолженности превысила 9,4 млн тенге. Помимо прочего, отельеров обязывают ежеквартально сдавать отчеты о количестве посетителей ГНПП, при этом именно нацпарки ведут учет посетителей и взимают плату за проезд на особо охраняемую территорию.

В итоге проблемный вопрос вынесли на обсуждение Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции с участием областной прокуратуры и других заинтересованных ведомств.

Согласно статье 589 Налогового кодекса, оплата за использование ООПТ взимается в пределах их внешних границ вне зависимости от целевого назначения земельных участков и их принадлежности к какой-либо категории земель. При этом ГНПП, в соответствии со статьей 38 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», должны ежеквартально представлять налоговым органам сведения о лицах, производящих оплату, и об объектах, с которых она должна взиматься.

– Между тем предпринимателям вменили необходимость уплаты задолженности, сумма которой является необоснованной и требует отдельной детализации. Кроме того, требование ГНПП о предоставлении отчетности неправомерно, так как по Налоговому кодексу обязанность по предоставлению отчетности закреплена именно за нацпарками, – комментирует начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению адмбарьеров региональной палаты предпринимателей Алтынай Тлектесова.

Проблемная ситуация включает еще ряд аспектов. Согласно статье 592 Налогового кодекса, сумма платы исчисляется плательщиками самостоятельно, исходя из установленных ставок и количества дней пребывания на особо охраняемой природной территории. Для физичес­ких и юридических лиц – собственников и пользователей земельных участков объектами обложения платы являются работники и посетители, которые находятся в стационарных учреждениях лечения, отдыха, спортивно-оздоровительных учреждениях, находящихся на такой особо охраняемой природной территории.

– Это самый больной вопрос. Нас обязывают платить налог не только за каждого посетителя, но и всех работников. Причем плата взимается за использование в туристических и рекреационных целях, а между тем основной целью их пребывания является получение заработка. Получается, за каждого работника я должен платить 306 тенге в сутки, а это очень огромная сумма. Цены на путевки мы давно не поднимали, чтобы не вспугнуть наших клиентов, а стоимость ГСМ, электроэнергии, комуслуг, продуктов питания растет с астрономичес­кой скоростью. Вопрос нужно решать на законодательном уровне, – сетует директор пансионата «Жумбактас» Василий Червенко.

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» был принят еще в 2006 году, и с тех пор эта норма оставалась без изменений. При этом ранее предприниматели не получали подобные уведомления. Более того, некоторых отельеров информировали о том, что они являются собственниками, которым земля принадлежит на праве частной собственности, а не землепользования, и не входит во внешние границы территории ГНПП. Однако при определении границ ГНПП данное условие не соблюдено, в актах на землю никаких ограничений не имеется, специальные знаки, где располагаются границы ГНПП и природоохранной зоны на местности, отсутствуют. Каких-либо обременений, сервитутов на земельные участки субъектов предпринимательства, которые выкупили право частной собственности до создания нацпарков, до сих пор не предос­тавили. Тем временем представители ГНПП утверждают, что за пользование территорией, которая находится в собственности предпринимателя, тоже нужно произвести оплату.

– Согласно статье 38 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», средства природо­охранных учреждений также формируются за счет взимания платы с объектов туристского и рекреационного назначения, туристов (за исключением платы с пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ, бое­вых действий на территории других государств, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда, детей дошкольного возраста), за въезд автотранспорта. Таким образом, субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность на особо охраняемой территории, вынужден оплачивать за одно лишь пользование как минимум трижды. Вышеизложенные нормы некорректны, не взаимодействуют между собой и имеют коллизии. В связи с этим действиями ГНПП, налоговых органов для предпринимателей соз­дан административный барьер, – считает Алтынай Тлектесова.

– Собирать сведения нас обязывает управление госдоходов, требуя исполнения всех норм. Мы направили письмо в Комитет госдоходов с просьбой внес­ти изменения в законодательство и взимать плату только за въезд автотранспорта на территорию нацпарка, – заявил заместитель директора ГНПП «Бурабай»

Бауржан Махметов.

Представители налоговых органов лишь разводят руками, ссылаясь на букву закона. Между тем, по имеющейся информации, другие нацпарки, как, к примеру, Катон-Карагайский, Иле-Алатаус­кий, Каркаралинский, предос­тавляют сведения только по платежам через контрольно-пропускные пунк­ты и оплату за краткосрочную и долгосрочную аренду.

– Мы прекрасно понимаем, что вся природная охраняемая территория находится в госсобственнос­ти, отсюда логический вопрос: как можно взыскивать плату с частных землепользователей? Но не будем забегать вперед и предрешать судьбу этого вопроса. Мы уже направили соответствующие запросы для дачи разъяснений, чтобы определить единую практику применения законодательства, которая, как видим, везде разная. Что касается оплаты за работников, предлагаю этот вопрос пока опустить. В дальнейшем комиссионно мы определимся со статусом территории: если это частная, то за работников оплата будет не нужна, – подчеркнул специализированный природоохранный прокурор Акмолинской области Тимур Чакпантаев.

Директор региональной палаты Ерканат Мусылманбек поддержал это предложение, добавив, что нужно вернуть практику оплаты через терминалы на КПП: «Ранее КПП были специально оборудованы терминалами для этих целей, это очень удобно. Также полезной стала бы система ваучеров, дейст­вующая в других регионах».

По итогам обсуждения участники прений согласились, что после всех разбирательств точку в этом спорном вопросе должна поставить областная прокуратура.