Туроператор "Гульнар Тур" могут лишить лицензии

Министерство иностранных дел будет ходатайствовать о лишении лицензии туроператора "Гульнар Тур", сообщил Первый заместитель Министра иностранных дел РК Рапиль Жошыбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы будем ходатайствовать, ведь мы не можем лишить лицензии. Это вопрос стоит на контроле. Мы хотим, чтобы такие туроператоры заранее знали, что такие вещи из года в год не могут повторяться, что мы будем просить вплоть до лишения лицензий. Дальше пусть руководство принимает решение", - сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, когда происходят такие нарушения, становится очень неприятно.

"Когда такие нарушения, очень неприятно, когда 250 человек не могут вылететь в Казахстан, и наши службы, которые работают там, помогают им, они оснастили их всем необходимым, в плоть до того, чтобы им дать воды в жаркую погоду", - подчеркнул замминистра.

По словам Жошыбаева, все туроператоры были предупреждены Комитетом по туризму, и те, кто отвечает за выдачу лицензий.

"В прошлом году, вы знаете, какие были проблемы, когда компании не могли вывезти наших туристов из мест отдыха в Турции. Эту проблему Министерство иностранных дел с помощью своих коллег решило и вывезло туристов", - напомнил в завершение Жошыбаев.