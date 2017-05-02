Туроператоры ЮКО заключили 10 соглашений с тремя государствами

Экономика
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10 соглашений с тремя государствами заключили туроператоры Южно-Казахстанской области в рамках круглого стола с участием представителей туристического бизнеса региона и зарубежных туроператоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

На встрече были обсуждены планы дальнейших совместных работ, а также заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействию между специалистами Китая, Кыргызстана, Узбекистана и представителями бизнеса региона. Согласно достигнутым договоренностям, стороны в рамках развития туризма начнут обмен информацией и опытом, а также организуют мероприятия, направленные на развитие внутреннего туризма.

"В целях продвижения туристского потенциала Южно-Казахстанской области на международном рынке, в период с 25 по 29 апреля был проведен инфотур для представителей туристского бизнеса Китая, Узбекистана и Кыргызстана", – напомнил портал.

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Фото с сайта otyrar.kz

За 5 дней зарубежные туроператоры ознакомились с тремя основными направлениями туризма в Южном Казахстане: историко-культурным, лечебно-оздоровительным и экологическим. Кроме того, посетили исторические места Туркестана и Отырарского района, оздоровительные центра Сарыагашского района, зоны отдыха Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и отели Шымкента.

Как отмечается, иностранные гости с удовольствием ознакомились с уникальной и многогранной природой региона и архитектурой Шымкента.

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