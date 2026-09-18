Турпоезд «Сиань-Алматы» пересек границу Казахстана

Китай,Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Международный туристический поезд Китай-Центральная Азия по маршруту "Сиань-Алматы" перешел к этапу регулярной эксплуатации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Первый рейс этого поезда был отправлен в 2025 году. В четверг очередной поезд пересек границу Китая через КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ и прибывает в Алматы.

Этот поезд следует на запад вдоль тысячелетнего древнего Шелкового пути, проходит через коридор Хэси, пересекает горы Тяньшань, соединяя множество живописных мест на северо-западе Китая, особенно красивых в осенний период, и позволяя туристам насладиться степными пейзажами Казахстана.

Как стало известно, маршрут этого поезда занимает в общей сложности 15 дней, он работает по модели индивидуальных туров для небольших групп, предлагая различные типы вагонов - четырехместные, двухместные и другие, что избавляет туристов от неудобств, связанных с многократными пересадками и частым перемещением багажа во время дальних поездок.

В поезде также создана "передвижная культурная гостиная Шелкового пути", где туристы могут познакомиться с различными видами деятельности, включая изготовление изделий, относящихся к нематериальному культурному наследию, этнические песни и танцы, национальные музыкальные инструменты, а также оздоровительные практики традиционной китайской медицины и др.

Заместитель генерального директора компании Xi'an Overseas Tourist Co., Ltd. Фэн Гаосюань сказал, что в конце октября будет отправлен третий в этом году после июльского и сентябрьского рейсов международный туристический поезд Китай-Центральная Азия по маршруту "Сиань-Алматы", маршрут которого будет расширен до углубленного тура по Казахстану - помимо посещения Алматы будут включены и другие культурные достопримечательности. 

 

#Китай #Алматы #поезд #туризм #Сиань

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