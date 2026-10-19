Турсынай Кабыл выиграла «серебро» Азиатских Пара игр в Японии

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанка успешно выполнила все три попытки.

Фото: пресс-служба Минтуризма

19 октября на V Азиатских Параиграх в японском городе Нагоя казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Выступая в весовой категории до 41 кг, казахстанка успешно выполнила все три попытки. В первой она подняла 100 кг, во второй — 102 кг, а в заключительной — 104 кг, заняв второе место.

Золотую медаль в данной весовой категории завоевала представительница Китая Цуй Чжэ с результатом 120 кг. Бронзовым призёром стала спортсменка из Индонезии Ни Ненгах Видиасих, поднявшая 97 кг.

#серебро #Япония #параигры #Турсынай Кабыл

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