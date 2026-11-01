Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС

Чрезвычайные ситуации

Акция направлена на предупреждение пожаров и повышение безопасности пожилых людей

Фото: из личного архива артистов

Известные казахстанские артисты Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали профилактическую кампанию Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленную на предупреждение пожаров и повышение безопасности в отопительный сезон, передает Kazpravda.kz.

Юморист и актер Турсынбек Кабатов обратился к казахстанцам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности и устанавливать в домах датчики угарного газа. Он напомнил, что этот газ не имеет цвета и запаха, но представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья.

«Не оставайтесь равнодушными к собственной безопасности! Установите дома датчик угарного газа, чтобы защитить себя и своих близких», — призвал артист.

К республиканской акции МЧС «Проверь дом своих родителей» присоединилась и певица Nazima. Она призвала казахстанцев навестить родителей, проверить состояние отопительных приборов и обратить внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.

Главная цель акции - предупреждение пожаров, формирование культуры бытовой безопасности и забота о безопасности родителей старшего поколения.

В ведомстве напоминают: в отопительный сезон особенно важно следить за исправностью отопительных систем, соблюдать правила эксплуатации оборудования и устанавливать датчики угарного газа. Простые меры предосторожности могут помочь предотвратить трагедию и защитить близких.

#МЧС #артисты #Турсынбек Кабатов #Назима

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