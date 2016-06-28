Политика
Турция готова выплатить России компенсацию за сбитый бомбардировщик
Турция готова компенсировать России ущерб за сбитый в ноябре 2015 года российский бомбардировщик СУ-24, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Такое заявление премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал после того, как накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором выразил сожаления за сбитый самолет и соболезнования родным и близким погибшего пилота.

"Наша сторона выразила сожаление и готова в случае необходимости выплатить компенсацию. Обе стороны выступают за нормализацию отношений между ними, считаю, что дело движется в направлении их улучшения", – сказал премьер телеканалу TRT.

Стоит заметить, что Эрдоган в своем послании Путину выразил надежду на быструю нормализацию отношений с Россией.

"Нынешняя ситуация невыгодна обеим странам. Я надеюсь, что мы сможем оставить эти проблемы позади и добиться быстрой нормализации", – приводят европейские СМИ заявление президента, сделанное в Анкаре.

Президент Турции также заявил о готовности сделать все возможное для восстановления отношений между странами и совместно бороться с терроризмом.

"Эрдоган выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает готовность сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом", – сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наблюдатели, комментируя послание турецкого президента и заявление премьера о положительной тенденции в российско-турецких отношениях, в качестве подтверждения отмечают, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу принял приглашение участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 1 июля в Сочи. По их мнению, на платформе форума могут пройти его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее МИД РФ не исключал, что такие переговоры могут состояться.

А между тем снижение курса турецкой лиры относительно $ США замедлилось на фоне послания Эрдогана. 27 июня турецкая нацвалюта торговалась в районе 2,9329 лиры/$1 по сравнению с 2,9279 лиры на закрытии предыдущих торгов. 

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Дендрокарта есть, но ее... нет
Есть вопросы и предложения
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ухаживать бы, а не прикрывать
Будущее – в архиве
Тариф на вас!
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Рукописи не горят
Указ Президента Республики Казахстан
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Работая, вы любите жизнь
Ни работы, ни учебы
Роспись по дому
Жизнь прожил для народа
Проблемные вопросы взяли на заметку
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Атмосфера праздника
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
«Посланники мира и единства»
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Какие документы подписаны по итогам переговоров лидеров Каз…
Политика
Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца
Политика , Кадровые назначения
Шынгыс Ануарбеков возглавил Департамент госдоходов по Нур-С…
Политика , Кадровые назначения
Руслан Данияров стал руководителем Департамента госдоходов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]