Политика Турция готова выплатить России компенсацию за сбитый бомбардировщик

Турция готова компенсировать России ущерб за сбитый в ноябре 2015 года российский бомбардировщик СУ-24, сообщает "Интерфакс-Казахстан".



Такое заявление премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал после того, как накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган отправил послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором выразил сожаления за сбитый самолет и соболезнования родным и близким погибшего пилота.



"Наша сторона выразила сожаление и готова в случае необходимости выплатить компенсацию. Обе стороны выступают за нормализацию отношений между ними, считаю, что дело движется в направлении их улучшения", – сказал премьер телеканалу TRT.



Стоит заметить, что Эрдоган в своем послании Путину выразил надежду на быструю нормализацию отношений с Россией.



"Нынешняя ситуация невыгодна обеим странам. Я надеюсь, что мы сможем оставить эти проблемы позади и добиться быстрой нормализации", – приводят европейские СМИ заявление президента, сделанное в Анкаре.



Президент Турции также заявил о готовности сделать все возможное для восстановления отношений между странами и совместно бороться с терроризмом.



"Эрдоган выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает готовность сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом", – сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Наблюдатели, комментируя послание турецкого президента и заявление премьера о положительной тенденции в российско-турецких отношениях, в качестве подтверждения отмечают, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу принял приглашение участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 1 июля в Сочи. По их мнению, на платформе форума могут пройти его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее МИД РФ не исключал, что такие переговоры могут состояться.



А между тем снижение курса турецкой лиры относительно $ США замедлилось на фоне послания Эрдогана. 27 июня турецкая нацвалюта торговалась в районе 2,9329 лиры/$1 по сравнению с 2,9279 лиры на закрытии предыдущих торгов.

