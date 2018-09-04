Турция ограждается от сирийских беженцев танками

В мире
876
Сегодня утром, 4 сентября, Турция начала переброс военной техники на границу с Сирией, сообщает lenta.ru.

Всего на границу с сирийской провинцией Идлиб отправлено восемь машин, перевозящих танки М60 и гаубицы. Как пишет Hurriyet, Анкара таким образом надеется сдержать поток беженцев из Сирии после того, как Дамаск начнет наступление на вооруженные формирования в Идлибе.

Танки оборудованы системами слежения на близком расстоянии, чтобы военные могли наблюдать за передвижениями сирийцев. Отмечается также, что Турция перед наступлением расширила лагерь для беженцев Атме на сирийской стороне границы и установила 12 наблюдательных постов в Идлибе.

Как сообщает Hurriyet, ООН уже высказывала обеспокоенность тем, что в случае военных действий из Сирии в Турцию могут бежать около 2,5 миллиона человек.

Ранее 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских сил в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой.

В настоящее время Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии, начавшегося в 2011 году.

Популярное

Все
Нужны дополнительные мощности
Безопасность превыше всего
На пути к нулевым выбросам
Львы – вещдоки в криминале
Страховые компании Костаная на грани разорения
Кадры для атомной отрасли
Десятилетие перед столетием. В КазНТОБ им. Абая объявлен новый творческий этап
Поддержка в кадрах и технологиях
Шопинг с подвохом
Театр «Астана Опера» с успехом выступил в Шымкенте
В Темиртау возрождают трамвайный парк
Трогать экспонаты рекомендуется
Мелодии души
Черепаха больше не дрожит от взрывов
По следам степной цивилизации
Еще одна комфортная школа
Опасные игры
Открытым уроком страны стала главная конференция World Association of Lesson Studies
Что нас ждет в октябре
Макеты предотвратят беду
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Приучат ли тарифы к экономии?
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
На знание казахского – равняйсь!
Алматинец выкрал из машины барсетку с 23 млн тенге
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
В Атырау появится дендрологический парк
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Новый смертельно опасный вирус угрожает миру
Лошадь, участвовавшая в похоронах королевы Елизаветы, получ…
Telegram и раньше раскрывал данные преступников - Дуров
Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали облетать небо Ира…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]