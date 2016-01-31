Турция привела ВВС в полную боеготовность

Повышенный, "оранжевый" уровень тревоги объявлен на авиабазах ВВС Турции в воскресенье, 31 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
Согласно информации военных источников, повышенный уровень тревоги на авиабазах предполагает "полную готовность ко всему" и немедленный ответ пилотов на угрозы без согласования с командованием.
Накануне в турецком МИД заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вновь нарушил воздушное пространство Турции.
Согласно информации военных источников, повышенный уровень тревоги на авиабазах предполагает "полную готовность ко всему" и немедленный ответ пилотов на угрозы без согласования с командованием.
Накануне в турецком МИД заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вновь нарушил воздушное пространство Турции.