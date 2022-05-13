Турция увеличила до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс. Соответствующее распоряжение президента Тайипа Эрдогана опубликовано в пятницу в правительственном вестнике "Официальная газета", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, решение вступит в силу спустя месяц.

Ранее для получения турецкого гражданства было необходимо купить недвижимое имущество стоимостью $250 тыс. Такой закон действовал с февраля 2010 года.

Решение о повышении лимита на приобретаемую недвижимость было принято правительством Турции в середине апреля. Тогда же отмечалось, что иностранцы, обращающиеся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, будут обязаны в течение как минимум трех лет не продавать его и не передавать в управление.

Спрос на недвижимость в Турции среди иностранцев вырос в прошлом году из-за волатильности на финансовых рынках. По данным консалтинговой компании Knight Frank, Стамбул, Анкара и Измир в 2021 году вошли в список городов - лидеров по индексу мировых цен на жилье.