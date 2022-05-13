фото: kazpravda.kz
Недвижимость , В мире
Турция увеличила до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс. Соответствующее распоряжение президента Тайипа Эрдогана опубликовано в пятницу в правительственном вестнике "Официальная газета", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, решение вступит в силу спустя месяц. 

Ранее для получения турецкого гражданства было необходимо купить недвижимое имущество стоимостью $250 тыс. Такой закон действовал с февраля 2010 года.

Решение о повышении лимита на приобретаемую недвижимость было принято правительством Турции в середине апреля. Тогда же отмечалось, что иностранцы, обращающиеся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, будут обязаны в течение как минимум трех лет не продавать его и не передавать в управление.

Спрос на недвижимость в Турции среди иностранцев вырос в прошлом году из-за волатильности на финансовых рынках. По данным консалтинговой компании Knight Frank, Стамбул, Анкара и Измир в 2021 году вошли в список городов - лидеров по индексу мировых цен на жилье.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Просто легенда – Асанали Ашимов
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
По коням, опера!
Без ложных ожиданий
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Медали – для чистого удовольствия
Беречь, а не уничтожать
Ответственное и компетентное участие
Усыпальницы Великой степи
Будем с водой
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

В мире
"Крупное ЧП": в КНДР сообщили о первом случае заражения кор…
Транспорт , Происшествия , В мире , Китай
Авиалайнер со 113 пассажирами загорелся в аэропорту в Китае
Технологии , В мире
Apple прекращает выпуск iPod
В мире
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]