Тут и серьги, тут и кости

«Вводил в строй» новые культурные объекты министр культуры и спорта Асхат Оралов, заявивший, что открытие зала палеонтологии и центра ремес­ленников – важное событие не только для Национального музея, но и для всей страны.

– Уникальная археологическая экспозиция покажет посетителям доисторический Казахстан и станет важным для отечественной палеонтологии местом, а центр ремесленников отлично послужит развитию музейного маркетинга и менеджмента в стране, – отметил министр.

К слову, ремесленный городок появился благодаря поручению Главы государства в целях поддержки талантливых художников, скульпторов и других представителей искусства. Площадь центра невелика, зонирована под нужды и ремесло мастеров: гончарное дело, ювелирное, сухое валяние из шерсти, изготовление камчи и седел, ткачество. Все изготовленное буквально «с пылу с жару» можно купить. А можно не покупать и просто полюбоваться самим процессом, например, как мастер искусно вытягивает очередной сосуд на гончарном круге.

– Занимаюсь сухим валянием уже несколько лет – очень нравится! – мастерица Алия, не отвлекаясь от своего занятия, рассказывает о технике. – Я располагаю шерсть на будущей картине согласно задуманному узору, а потом специальной иглой быст­ро-быстро (девушка ловко демонстрирует сказанное) как будто вдавливаю шерсть в полотно. На игле несколько засечек, которые спутывают шерсть в войлок, он закрепляется в полотне, и картина постепенно приобретает свой «сюжет». С непривычки пальцы могут устать, но я получаю от работы лишь удовольствие. Сколько по времени занимает изготовление картины? Все зависит от ее размеров и опыта. Можно и за пару дней управиться, а можно и месяц создавать.

Что касается зала палеонтологии, то его открытия особенно ждали – заявленные в экспозиции динозавры взволновали не только детей, но и взрослых. По словам Рината Кутдусова, директора по развитию ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры», реализация проекта заняла около трех месяцев. За это время все постарались выложиться по максимуму: все же не так просто претворить в жизнь во всех смыс­лах масштабную задумку.

Что же предлагают посетителям? Ну, во-первых, обещанных динозавров. Правда, не во плоти; пусть и искусственном, но во вполне адекватном виде: громадные пластиковые кости скелетов держатся на металлоконструкциях. Мастерство исполнения на высоте в прямом смысле: ростом под 10 метров клыкастый ящер нависает угрозой. Чуточку фантазии – и флора с фауной давно минувших дней уже окружают тебя, а земля, и правда, как будто стонет и трясется под поступью чудовища. Главная особенность – это не какой-то «заграничный» гость, просто срисованный и воссозданный, это прообраз великана, найденного в казахстанской земле.

Есть и мамонт, тоже в виде скелета, и большерогий олень, и первобытное непарнокопытное – гиппарион, трехпалая лошадь, а также останки трилобитов и брахиоподов за витринными стеклами. Всего же в зале площадью 500 кв. м выс­тавлено свыше 200 экспонатов, охватывающих три эпохи: ранний палеозой, мезозойскую и кайнозойскую эры.

– Когда создаются такого рода экспозиции, следует понимать, что это не «замершие» витрины – у выставки будут продолжение, постоянный рост и обновление. Под ней есть серьезная научная основа, превращающая ее в исследовательское ядро, вокруг которого будут постоянно «вращаться» ученые, дабы весь новый материал, собираемый по палеонтологии, добавлять в экспозицию. Чем она еще интересна? Мы постарались воплотить все этапы становления органического мира через палеонтологические находки исключительно на территории Казахстана. Спасибо коллекцио­нерам, которые предоставили экспо­наты из частных коллекций, спасибо самому музею за такую идею и за созданные условия. К работе над выставкой были привлечены узкие специалисты, и их задача состояла в числе прочего и в том, чтобы постараться этой экспозицией привлечь в науку новые кадры. Палеонтология должна развиваться в нашей стране. Палеонтологи в Казах­стане – штучный товар, – отрекомендовала выставку профессор Высшей школы естествознания Павлодарского государственного педагогического университета им. Алькея Маргулана

Валентина Алиясова.