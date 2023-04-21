Тут и серьги, тут и кости

Свежий выпуск
51
Елена Левкович, Астана

В Национальном музее открыли сразу две новые площадки – центр ремесленников и зал палеонтологии.

фото Игоря Бургандинова

«Вводил в строй» новые культурные объекты министр культуры и спорта Асхат Оралов, заявивший, что открытие зала палеонтологии и центра ремес­ленников – важное событие не только для Национального музея, но и для всей страны.

– Уникальная археологическая экспозиция покажет посетителям доисторический Казахстан и станет важным для отечественной палеонтологии местом, а центр ремесленников отлично послужит развитию музейного маркетинга и менеджмента в стране, – отметил министр.

К слову, ремесленный городок появился благодаря поручению Главы государства в целях поддержки талантливых художников, скульпторов и других представителей искусства. Площадь центра невелика, зонирована под нужды и ремесло мастеров: гончарное дело, ювелирное, сухое валяние из шерсти, изготовление камчи и седел, ткачество. Все изготовленное буквально «с пылу с жару» можно купить. А можно не покупать и просто полюбоваться самим процессом, например, как мастер искусно вытягивает очередной сосуд на гончарном круге.

– Занимаюсь сухим валянием уже несколько лет – очень нравится! – мастерица Алия, не отвлекаясь от своего занятия, рассказывает о технике. – Я располагаю шерсть на будущей картине согласно задуманному узору, а потом специальной иглой быст­ро-быстро (девушка ловко демонстрирует сказанное) как будто вдавливаю шерсть в полотно. На игле несколько засечек, которые спутывают шерсть в войлок, он закрепляется в полотне, и картина постепенно приобретает свой «сюжет». С непривычки пальцы могут устать, но я получаю от работы лишь удовольствие. Сколько по времени занимает изготовление картины? Все зависит от ее размеров и опыта. Можно и за пару дней управиться, а можно и месяц создавать.

Что касается зала палеонтологии, то его открытия особенно ждали – заявленные в экспозиции динозавры взволновали не только детей, но и взрослых. По словам Рината Кутдусова, директора по развитию ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры», реализация проекта заняла около трех месяцев. За это время все постарались выложиться по максимуму: все же не так просто претворить в жизнь во всех смыс­лах масштабную задумку.

Что же предлагают посетителям? Ну, во-первых, обещанных динозавров. Правда, не во плоти; пусть и искусственном, но во вполне адекватном виде: громадные пластиковые кости скелетов держатся на металлоконструкциях. Мастерство исполнения на высоте в прямом смысле: ростом под 10 метров клыкастый ящер нависает угрозой. Чуточку фантазии – и флора с фауной давно минувших дней уже окружают тебя, а земля, и правда, как будто стонет и трясется под поступью чудовища. Главная особенность – это не какой-то «заграничный» гость, просто срисованный и воссозданный, это прообраз великана, найденного в казахстанской земле.

Есть и мамонт, тоже в виде скелета, и большерогий олень, и первобытное непарнокопытное – гиппарион, трехпалая лошадь, а также останки трилобитов и брахиоподов за витринными стеклами. Всего же в зале площадью 500 кв. м выс­тавлено свыше 200 экспонатов, охватывающих три эпохи: ранний палеозой, мезозойскую и кайнозойскую эры.

– Когда создаются такого рода экспозиции, следует понимать, что это не «замершие» витрины – у выставки будут продолжение, постоянный рост и обновление. Под ней есть серьезная научная основа, превращающая ее в исследовательское ядро, вокруг которого будут постоянно «вращаться» ученые, дабы весь новый материал, собираемый по палеонтологии, добавлять в экспозицию. Чем она еще интересна? Мы постарались воплотить все этапы становления органического мира через палеонтологические находки исключительно на территории Казахстана. Спасибо коллекцио­нерам, которые предоставили экспо­наты из частных коллекций, спасибо самому музею за такую идею и за созданные условия. К работе над выставкой были привлечены узкие специалисты, и их задача состояла в числе прочего и в том, чтобы постараться этой экспозицией привлечь в науку новые кадры. Палеонтология должна развиваться в нашей стране. Палеонтологи в Казах­стане – штучный товар, – отрекомендовала выставку профессор Высшей школы естествознания Павлодарского государственного педагогического университета им. Алькея Маргулана
Валентина Алиясова.

Популярное

Все
Женская сборная Казахстана по теннису впервые в истории поднялась на 7-е место в мировом рейтинге
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Аксакал из Кызылординской области в 80 лет дает уроки молодым игрокам в кокпар, водит мотоцикл и сажает деревья
В казахстанском интернет-сегменте появилась очередная ложная реклама
Карагандинка Айжан Хасенова создала мобильное приложение в помощь изучающим государственный язык
На телеканале «Абай-ТВ» стартовала авторская программа «Ситуативный казахский» известного популяризатора государственного языка Каната Тасибекова
В связи с активным развитием платформенной занятости в Казахстане намерены законодательно урегулировать данную сферу, особенно услуги такси и курьерской доставки
Последнее десятилетие решение проблем коммунальной инфраструктуры тормозится искусственным сдерживанием тарифов
Всего за один квартал текущего года департамент Антикоррупционной службы по области Улытау предотвратил неэффективное использование 34 млн тенге бюджетных средств
Жители густонаселенных районов Южного Казахстана три дня выбирали новое место жительства
Пусть будет благословенным Ораза айт!
В снежном плену
Два ордена за Одер
Крутись, гончарный круг
Городские радости
Бои на море и на суше
«И дольше века…»
Артист – за мир
Шпага, сабля и рапира
От камбэков до разгромов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Политические переговоры между министерствами иностранных дел Казахстана и Южной Кореи прошли в Астане
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Читайте также

Летим на курорт!
Поэтическое завещание
К читающей нации
Под защитой ЮНЕСКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]