​Тут пингвинам тигр – товарищ

«Парад зверей на острове пинг­винов» – цирковое представление артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Клоунада, экстремальные гимнастические трюки, уникальная дрессура – это лишь мизерная часть того, что рождает у зрителей взрыв эмоций. Дети в восторге от мишутки Степашки, тигра Астана, морских львов, пони, собачек, пеликанов. А уж когда на манеже появляются 10 мадагаскарских пингвинов, эмоции зашкаливают. Как отметил руководитель циркового коллектива Геннадий Федулов, другого такого номера с пингвинами нет не только в России, но и в Европе.

Уникального артиста – 220-килограммового тигра – потомственный дрессировщик Дмитрий Ким взял на воспитание совсем малышом, когда тот помещался у него на ладони. Астан бесстрашно прыгает через горящий обруч, демонстрируя чудеса акробатики, выполняет другие виртуозные трюки. Причем на сцене он выступает без клетки. Удивительного на манеже много: и танец из «Лебединого озера» в исполнении белоснежного пони, и морские львы, умеющие тоже не только танцевать, но и играть на губной гармошке.

Цирковое шоу – это не просто представление с участием дрессированных животных, а хорошо поставленный спектакль, гвоздем которого стали очаровательные южноафриканские очковые пинг­вины.

– Пингвины есть в разных стацио­нарах – зоопарках, океанариумах, где для них создают нужные условия, в том числе и температурный режим, – рассказывает дрессировщица, заслуженная артистка России Галина Майхровская. – Однако создавать такие условия при переез­дах сложно. Поэтому наша династия Майхровских, которая уже отметила столетний юбилей, единственная, которая делает это. А чтобы животные не чувствовали дискомфорта, мы для них оборудовали бассейн с соленой водой.

Галина Майхровская вышла на арену цирка ровно полвека назад. Ее первыми питомцами были морские львы, и вот уже на протяжении 20 лет она находит общий язык с пингвинами.

Чудеса на манеже вытворяют танцующие пудели, красавцы пеликаны, гордо облетающие зал, и, конечно, неуемный изобретатель клоун Олег. Поражать избалованную зрелищами, требовательную публику циркачам год от года все труднее, но их искусство всегда будет востребовано: ведь их главные зрители – дети, которые всегда открыты для новых эмоций.