Тут пингвинам тигр – товарищ
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Валентина Фиронова
«Парад зверей на острове пингвинов» – цирковое представление артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Клоунада, экстремальные гимнастические трюки, уникальная дрессура – это лишь мизерная часть того, что рождает у зрителей взрыв эмоций. Дети в восторге от мишутки Степашки, тигра Астана, морских львов, пони, собачек, пеликанов. А уж когда на манеже появляются 10 мадагаскарских пингвинов, эмоции зашкаливают. Как отметил руководитель циркового коллектива Геннадий Федулов, другого такого номера с пингвинами нет не только в России, но и в Европе.