Туймебаев доложил Назарбаеву о перспективах развития двусторонних отношений с Турцией

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Перспективы развития и текущее состояние отношений Казахстана с Турцией доложил Главе государства Нурсултану Назарбаеву Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турецкой Республике Жансеит Туймебаев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Жансеит Туймебаев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений с Турцией, отметив высокие показатели взаимодействия в торгово-экономической сфере. Также были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки предстоящего государственного визита в Казахстан Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана", – говорится в распространенной информации.
Кроме того, в ходе встречи было подчеркнуто, что данный визит придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению и расширению казахстанско-турецкого сотрудничества.
В завершение, как отмечают в пресс-службе, Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.