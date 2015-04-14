Туймебаев доложил Назарбаеву о перспективах развития двусторонних отношений с Турцией

Президент
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Эльмира Киргеева
Фото с сайта akorda.kz
Перспективы развития и текущее состояние отношений Казахстана с Турцией доложил Главе государства Нурсултану Назарбаеву Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турецкой Республике Жансеит Туймебаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Жансеит Туймебаев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений с Турцией, отметив высокие показатели взаимодействия в торгово-экономической сфере. Также были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки предстоящего государственного визита в Казахстан Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана", – говорится в распространенной информации.

Кроме того, в ходе встречи было подчеркнуто, что данный визит придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению и расширению казахстанско-турецкого сотрудничества.

В завершение, как отмечают в пресс-службе, Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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