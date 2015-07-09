Свежий выпуск Творческие встречи Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Костанайщина – его малая родина. Во дворце культуры «Мирас» областного центра состоялся творческий вечер писателя с участием акима области Нуралы Садуакасова, представителей интеллигенции и общественности, работников образования, культуры и искусства. Затем, вместе с многочисленными гостями мероприятия, именинник выехал в Амангельдинский район, в свое родное село Байгабыл для посещения социальных и культурных объектов, проведения творческих встреч.



