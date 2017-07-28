​Творческий десант

В Дни Западно-Казахстанской области в Астане пройдут 10 концертных программ, 8 спектаклей, музейная выставка и прикладного искусства.

На сцене театра драмы им. К. Куанышбаева будут показаны спектакли Казахского драматического театра «Троя арулары» по трагедии Еврипида и Ф. Булякова «Қысқа ғұмыр». Постановки драмати­ческого театра им. А. Островского «Лекарь поневоле» по произведению Жан-Батиста Мольера, «Последняя жертва» А. Островского, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира и «Дурочка» Лопе де Вега состоятся в театре драмы им. М. Горького.

С 31 июля по 9 августа в Этноауле будут представлены выставки прикладного и изобразительного искусства «Путешест­вие в мир ЭКСПО-2017» и музейная выстав­ка «Жайықтың жауһар мұралары», которая включает в себя уникальные предметы и археологические находки, свидетельствующие о богатом историческом прошлом Приуралья.

Все дни на площадках Астаны будут проходить концерты музыкантов Западно-Казахстанской области. Так, 1 августа возле монумента «Байтерек» состоится концерт оркестра народных инструментов им. Даулеткерея областной филармонии им. Г. Курмангалиева. Его музыканты, имеющие широкий репертуар произведений, благодаря таланту и мастерству известны далеко за пределами региона.

В концертных программах, приуроченных к Дням Западно-Казахстанской области в Астане, выступят эстрадно-симфонический оркестр областного молодежного творческого центра, фольклорно-этнографический ансамбль «Орал сазы», ансамбль народных танцев «Назерке», областной камерный оркестр и другие творческие коллективы Уральска. А 4 августа концерт творческих коллективов региона будет организован в амфитеатре на территории выставки «ЭКСПО».