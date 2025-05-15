В финале конкурса выступили 18 претендентов на главные награды - 4 ансамбля, 2 дуэта и 12 сольных исполнителей

Фото ДК села Отенай

В Талдыкоргане прямо в Парке ветеранов на открытой сцене выступили коллективы и солисты, пожелавшие принять участие в творческом конкурсе «Тагзым», где надо было исполнить песню о Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Придумали, кстати, этот конкурс и воплотили эту идею в явь сотрудники Дома культуры пригородного села Отенай.

«Для нас важно было не только провести интересное мероприятие в честь юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в Доме культуры. – Необходимо содействовать активному и содержательному досугу пенсионеров, и мы это делаем. В конкурсе принимали участие талантливые люди не моложе 50 лет».

В финале конкурса, а именно он и прошел в Парке ветеранов Талдыкоргана, выступили 18 претендентов на главные награды - четыре ансамбля, два дуэта и двенадцать сольных исполнителей.

«И по итогам конкурса все его участники были награждены поощрительными дипломами и ценными подарками, - отметили в ДК села Отенай. - Первое же место среди ансамблей завоевал хор «Алтын Жас», второе - ансамбль бабушек «Ақ Дариға» и третье - народный коллектив «Ардагерлер». В сольном исполнении победила Татьяна Николаева, второе место взяла Түйеші Ақсубай, а третье Қарлығаш Абдырасыл».

Бабушки из хора «Алтын Жас» довели до слез зрителей и жюри, исполнив песню на стихи Роберта Рождественского музыканта Евгения Птичкина «Даль Великая». Впервые эта песня прозвучала в великом, без преувеличения, советском кинофильме «Любовь земная».