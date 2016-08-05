​Творческий Океан Аканаевых

Особое внимание обращали на себя работы матери и сына Аканаевых – Ботагоз и Мухита, дочери и внука знаменитых алматинских художников Амандоса Аканаева и Нэлли Бубэ. Творчество этой династии – целый мир, где одна мысль, находясь поверх другой, приобретает объемную форму. В нем есть место и тенгрианству, и тюркской, и сакской культурам. Искусствоведы, не сговариваясь, характеризуют творчество художников Аканаевых как «легкое, разноплановое, темпераментное», а их самих называют «смелыми, ищущими экспериментаторами».

Выставку предварял 20-минутный, пока еще незаконченный, фильм «Океан» Августины Штенцель, посвященный Мухиту Аканаеву. По словам режиссера, вчерашней выпускницы Академии искусств им. Т. Жургенова, ей настолько понравились работы Мухита, увиденные ею на одной из городских выставок, что она решила снять фильм о нем.

Юную Августину можно понять. 27-летний художник, как и все в семье Аканаевых, любит экспериментировать. Изображенные на его картинах люди, пианино, саксофон толкают, казалось бы, к долгим размышлениям о быстротечности бытия. Но присмотревшись к деталям, зритель видит свободу и легкость, дающие необычайный заряд энергии. Поэтому фильм, снятый пусть и не совсем опытной рукой, подкупает своей непосредственностью и свежестью взгляда. Он хорош, несмотря на незаконченность. И это тоже понятно: режиссер делает акцент на детали, а они, как известно, украшают любое творчество. Вот Мухит стоит у холста... Вот он делает кукол... Вот шьет одежду…

Ведь почему Августина Штенцель назвала свою картину «Океан»? А потому что Мухит в переводе с казахского и есть океан, где все так загадочно и в то же время все лежит как на ладони.