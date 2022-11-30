Творческий подход

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Юлия Полонская

Итоги республиканского творческого конкурса в сфере этножурналистики «Шаңырақ» подвели в Астане.

Церемония награждения победителей конкурса «Шаңырақ», организаторами которого выступают Министерство информации и общественного развития и РГУ «Қоғамдық келісім», собрала в столичном Доме дружбы представителей всех регионов страны.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, вклад представителей средств массовой информации в поддерж­ку государственной политики общественного согласия и общенационального единства весьма весом. По сути, работа журналистов и есть самый проч­ный щит от провокационной информации, ставящей под угрозу сохранения народного единства.

Об особой роли журналистов в продвижении межэтнических отношений и модели казахстанского общественного согласия говорил и депутат Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов. По его словам, информирование о достижениях и проблемах в этой сфере – самый верный способ консолидации общества.

Справедливость этого тезиса подтверждают работы, участвовавшие в конкурсе. Все они раскрывают суть и содержание государственной политики в сфере межэтнических отношений, способствующих развитию межкультурного диалога и продвижению в информационном пространстве лучших образцов культуры и традиций полиэтничного народа Казахстана.

Особое место в материалах, представленных на конкурсе, занимает тема расширения сферы применения государственного языка.

Жюри оценивало работы по нескольким критериям: полнота раскрытия темы в заявленной номинации, творческий подход автора, оригинальность подачи материала, новизна, актуальность, объективность и достоверность и, конечно, общественная значимость вопросов, поднимаемых автором.

В результате Гран-при конкурса получил телеканал «Сарыарка» (Карагандинская область). Первое место разделили информационно-аналитическое агентство «Azattyk ruhy» (Астана), портал Stan.kz (Алматы) и газета «Прикаспийская коммуна» (Атырауская область).

Второе место – у журналистов областных газет «Ақтөбе» и «Атырау», а также телеканала «Хабар 24» (Кызылординская область). Третьего места удостоились работы журналистов Stan.kz (Алматы), международного информационного агентства DK-News (Алматы), областной газеты «Маңғыстау».

По единогласному решению конкурсной комиссии вне конкурса поощрительной премией был отмечен член Клуба журналистов АНК Северо-Казахстанской области, ученик шестого класса Арыстан Оразаев.

– В ходе оценки конкурсных заявок в первую очередь были поддержаны материалы о людях разных национальностей, которые хорошо интегрированы в казахстанское общество и искренне преданы своей стране, – отметил председатель Клуба журналистов АНК Азамат Кенесулы.

Он предложил поднять статус премии «Шанырак», поставив ее в один ряд с такими престижными премиями в области журналистики, как «Уркер» и «Тумар».

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