​Творчество без преград

Изящные картины, кованые подсвечники, канделябры, лакированные шкатулки с резными узорами и нарды – все это выполнено вручную людьми, отбывающими наказание в местах лишения свободы в поселках Заречный и Жаугашты Алматинской области. Выставка-конкурс «Шабыт», прошедшая в Талдыкорганской галерее изобразительного искусства, привлекла оригинальными произведениями.

Как отметил один из организаторов экспозиции, заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Куат Килыбаев, осужденным необходимо выражать свои эмоции в творчестве. Это помогает им разобраться в себе и переосмыслить жизнь. Среди заключенных много талантливых людей, причем большинство осваивают технику живописи, лепки и резьбы по дереву, оказавшись в колонии. Занимаясь в художественных мастерских, они с ювелирной точностью делают эксклюзивные поделки. Порой на изготовление одной вещи уходит несколько месяцев.

Высокую оценку представленным работам дали профессор кафедры изоб­разительного искусства и дизайна Жетысуского госуниверситета Жакан Баримбеков и директор Талдыкорганской детской художественной школы Сериккали Мырзатаев. По словам экспертов, оригинальными получились произведения «Родной аул», «Тихая заводь», «Букет сирени», «Свежесть», «Тургень», названия которых говорят сами за себя. В каждом штрихе и мелкой детали чувствуется тоска автора по свободе... Чудесами рукотворного мастерства назвали члены жюри миниатюрный парусник, декоративные сани, другие поделки.

По мнению специалистов, приобщение к творчеству поможет людям, отбыв наказание, быстрее адаптироваться к социуму, стать полноправными граж­данами. Отныне выставку «Шабыт» решено проводить ежегодно.