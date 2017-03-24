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​Творчество художников Узбекистана
Аида Ахметова

«На нашей площадке проводились выставки многих выдающихся художников и скульпторов со всего мира, – говорил на вернисаже исполняющий обязанности директора Национального музея Жакен Таймагамбетов. – Сейчас мы открываем особенную выставку, потому что Узбекистан и Казахстан – родственные страны. У нас давние историко-культурные связи, которые мы намерены развивать и дальше».

В экспозиции более 60 картин мастеров второй половины ХХ – начала ХХІ веков. Их произведения отражают синтез традиций национального искусства, европейского постмодернизма и живописи Узбекистана 20–30-х годов прошлого века, так называемого «узбекского авангарда». Работы посвящены конкретным историческим событиям, их философскому осмыслению, рассказывают о быте и традициях народа, природе, достопримечательностях, сегодняшнем дне Узбекистана.

Гостями церемонии открытия стали представители посольства Республики Узбекистан, Академии художеств этой страны, известные казахстанские деятели культуры.

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