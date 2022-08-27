Свежий выпуск
Творчество и духовность
Александр Бри

Стартовал конкурс писателей «Ұлы дала». В этому году он посвящен 150-летию Ахмета Байтурсынова.

Республиканский творческий конкурс «Ұлы дала», инициированный партией «AMANAT», нацелен на поддержку отечественных писателей, поэтов, драматургов и детских авторов. Это ежегодное мероприятие – часть партийного проекта «Ұлттық мұра», реализуемого совместно с Союзом писателей.

– Премия «Ұлы дала» ежегодно присуждается с целью поддержки и пропаганды творчества современных отечественных авторов, а также популяризации национальных и духовных ценностей. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство по четырем номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Произ­ведение для детей». Помимо основных номинаций в рамках конкурса предусмотрены специальные призы в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова, а также специальная награда «Алаш аманаты», – рассказал на брифинге в партийном пресс-центре секретарь «AMANAT» Даулет Карибек.

Кроме того, по его словам, все произведения конкурсантов будут публиковаться в СМИ: на сайте аikyn.kz в специальной рубрике на ежедневной основе.

– Каждый литературный ценитель может там ознакомиться с произведениями и их авторами, – отметил Даулет Карибек.

Известная писательница-драматург, заслуженный деятель РК Роза Муканова отметила на брифинге, что партийный конкурс приобретает большую значимость с точки зрения поддержки и популяризации отечественной драматургии, а также раскрытия новых талантов среди молодого поколения писателей.

– Наша национальная литература нуждается в большой поддерж­ке. Особенно необходимо поддержать молодежь, занимающуюся творческой деятельностью, поэзией и писательством. Такие конкурсы раскрывают талантливую молодежь и знакомят с ее творчеством широкого читателя, – считает писательница.

В члены жюри конкурса вошли известные деятели культуры и искусства, писатели и литературоведы, в том числе депутаты Мажилиса Парламента РК Жанарбек Ашимжан и Аманжол Альтай. По словам мажилисменов, поддержка литературы – одно из важнейших направлений в деятельности партии «AMANAT» в сфере культуры и искусства.

– Конкурс «Ұлы дала» – самый крупный проект, нацеленный на популяризацию и поддержку отечественной литературы в стране. У нас очень много талантливых молодых людей посвящают сейчас себя писательству. Такие инициативы партии выступают мощным стимулом для их творческого развития и роста, – сказал Жанарбек Ашимжан.

Аманжол Альтай в свою очередь отметил, что проводимый «AMANAT» конкурс – убедительное свидетельство того, что партия системно поддерживает развитие культуры и искусства в Казахстане.

– Как сказал великий Абай: «Для того чтобы стать полноценным человеком со светлым умом, горячим сердцем, неиссякаемой энергией, необходимо в самом раннем возрасте начать знакомство с художественной литературой своего народа», – подчеркнул мажилисмен.

Принять участие в конкурсе могут авторы в возрасте от 20 до 45 лет. Отбор участников продлится с 26 августа по 10 октября. Результаты будут подведены в преддверии Дня Республики – 25 октября. Их объявят на торжест­венном мероприятии.

Положение конкурса, правила и требования к участникам будут опубликованы в СМИ, на партийных страницах в социальных сетях и на официальном сайте «AMANAT».

Популярное

Все
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Заветы Учителя нации
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
История преодоления: как труд поднимает на ноги
Людмила Рудакова: жизнь в танце
Идеи хорошие, а дело хромает
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
Куа-Куа и сувениры
И смех, и слезы, и любовь
Мчал по острову поезд
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
Видеть, думать, говорить
С казахским по жизни
Нас ждет реформа
Фестиваль станет традиционным
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
О чем пишут на заборах разных стран?
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций

Читайте также

Свежий выпуск
Проблемы берут на карандаш
Свежий выпуск
Запустить социальные лифты
Свежий выпуск
Прогресс налицо, но этого мало
Свежий выпуск
Каркас правовой системы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]