Творчество и духовность

Стартовал конкурс писателей «Ұлы дала». В этому году он посвящен 150-летию Ахмета Байтурсынова.

Республиканский творческий конкурс «Ұлы дала», инициированный партией «AMANAT», нацелен на поддержку отечественных писателей, поэтов, драматургов и детских авторов. Это ежегодное мероприятие – часть партийного проекта «Ұлттық мұра», реализуемого совместно с Союзом писателей.

– Премия «Ұлы дала» ежегодно присуждается с целью поддержки и пропаганды творчества современных отечественных авторов, а также популяризации национальных и духовных ценностей. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство по четырем номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Произ­ведение для детей». Помимо основных номинаций в рамках конкурса предусмотрены специальные призы в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова, а также специальная награда «Алаш аманаты», – рассказал на брифинге в партийном пресс-центре секретарь «AMANAT» Даулет Карибек.

Кроме того, по его словам, все произведения конкурсантов будут публиковаться в СМИ: на сайте аikyn.kz в специальной рубрике на ежедневной основе.

– Каждый литературный ценитель может там ознакомиться с произведениями и их авторами, – отметил Даулет Карибек.

Известная писательница-драматург, заслуженный деятель РК Роза Муканова отметила на брифинге, что партийный конкурс приобретает большую значимость с точки зрения поддержки и популяризации отечественной драматургии, а также раскрытия новых талантов среди молодого поколения писателей.

– Наша национальная литература нуждается в большой поддерж­ке. Особенно необходимо поддержать молодежь, занимающуюся творческой деятельностью, поэзией и писательством. Такие конкурсы раскрывают талантливую молодежь и знакомят с ее творчеством широкого читателя, – считает писательница.

В члены жюри конкурса вошли известные деятели культуры и искусства, писатели и литературоведы, в том числе депутаты Мажилиса Парламента РК Жанарбек Ашимжан и Аманжол Альтай. По словам мажилисменов, поддержка литературы – одно из важнейших направлений в деятельности партии «AMANAT» в сфере культуры и искусства.

– Конкурс «Ұлы дала» – самый крупный проект, нацеленный на популяризацию и поддержку отечественной литературы в стране. У нас очень много талантливых молодых людей посвящают сейчас себя писательству. Такие инициативы партии выступают мощным стимулом для их творческого развития и роста, – сказал Жанарбек Ашимжан.

Аманжол Альтай в свою очередь отметил, что проводимый «AMANAT» конкурс – убедительное свидетельство того, что партия системно поддерживает развитие культуры и искусства в Казахстане.

– Как сказал великий Абай: «Для того чтобы стать полноценным человеком со светлым умом, горячим сердцем, неиссякаемой энергией, необходимо в самом раннем возрасте начать знакомство с художественной литературой своего народа», – подчеркнул мажилисмен.

Принять участие в конкурсе могут авторы в возрасте от 20 до 45 лет. Отбор участников продлится с 26 августа по 10 октября. Результаты будут подведены в преддверии Дня Республики – 25 октября. Их объявят на торжест­венном мероприятии.

Положение конкурса, правила и требования к участникам будут опубликованы в СМИ, на партийных страницах в социальных сетях и на официальном сайте «AMANAT».