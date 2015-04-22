Творчество молодых Свежий выпуск 451 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Открывая пленарное заседание, ректор, доктор физико-математических наук Нурлан Муханов особо отметил вклад вузовских ученых в развитие отечественной науки. «Трудно переоценить преемственность в деле подготовки научно-технических кадров для реализации инновационных проектов второй пятилетки ГПИИР», – подчеркнул он.

По завершении конференции специальными дипломами отмечены лучшие научные доклады, с которыми участники конференции, в том числе студенты и магистранты, выступили в секциях по восьми приоритетным направлениям. Подведены итоги первого тура внутривузовского конкурса «Инновация-2015».



