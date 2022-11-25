Творчество юных

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Юлия Миленькая

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева проходит выставка «Новый Казахстан глазами детей».

Стены одного из залов сегодня украшают трогательные и добрые рисунки маленьких художников, осмысленные и глубокие работы детей постарше. И все они – плоды кропотливого и плодотворного взаимодействия с профессиональными преподавателями детского творческого центра «Жас Қанат», который работает в городе Каскелене Алматинской области с лета 2021 года. Выставка проходит в рамках программы подушевого финансирования детских спортивных секций и творчес­ких кружков Аrtsport. Сегодня в центре «Жас Қанат» на бесплатной основе обучаются порядка 300 детей по разным направлениям: живопись и рисунок, декоративно-прикладное искусство, рукоделие, хореография, домбра, вокал и актерское мастерство.

В экспозиции, созданной руками 60 детей в возрасте от 6 до 14 лет, представлено более 100 творческих работ.

Директор центра «Жас Қанат» Баян Маметиязова отметила, что учителя, обучающие и воспитывающие детей в разных сферах искусства, за весь период работы центра принимали участие в республиканских и международных конкурсах, занимая призовые места, а также имеют в своем активе нагрудные знаки за заслуги в области образования.

– В своих работах дети выражают любовь к Родине, культуре и традициям казахского народа. Заметен разносторонний интерес детей к искусству, который прививают им педагоги, – отмечает руководитель отдела «Педагогика и проектная деятельность» ГМИ РК им. Абылхана Кастеева, куратор выставки Гульнар Жуванизова. – Некоторые работы юных художников наполнены множеством творческих находок, рожденных путем различных экс­периментов. Здесь также можно увидеть ряд копий произведений всемирно известных художников, умело выполненных детьми.

В своих рисунках юные художники применяют разные стили. В декоративно-прикладных работах можно разглядеть интерес­ные и порой сложные техники, способы оформления и декорирования. В таком современном направлении рукоделия, как бисероплетение, дети искусно соз­дают двухмерные, трехмерные композиции с помощью бисера, бусин, лески, железной проволоки и различной фурнитуры.

Изучив все представленные работы, куратор выставки обратила внимание на то, что их маленькие авторы очень хорошо и тонко чувствуют материал, умело работают кистью и правильно выбирают краски. Все это говорит о том, что с ними работают опытные и профессиональные педагоги.

– Каждый ребенок от природы художник, – отметила Гульнар Жуванизова. – Однажды, посетив выставку детских рисунков, основоположник кубизма Пабло Пикассо сказал: «Когда я был в их возрасте, я мог писать, как Рафаэль, но потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать, как они».

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