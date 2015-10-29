Свежий выпуск Творчество, зовущее вперед Аида АХМЕТОВА

Литераторы двух стран активизировали творческие контакты. Первая за многие годы встреча состоялась в ноябре прошлого года по инициативе Посольства РК в РФ. Поводом для новой встречи стала презентация первого выпуска литературного альманаха «Казахстан – Россия», состоявшаяся 27 октября в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки. Альманах издан совместно Союзом писателей Казахстана, «Литературной газетой» и «Роман-газетой» при содействии казахстанской дипмиссии в Москве.

В сборник вошли произведения известных литераторов двух стран – Олжаса Сулейменова, Юрия Полякова, Абди-Жамила Нурпеисова, Владимира Личутина, Нурлана Оразалина, Льва Аннинского, Абиша Кекилбаева, Евгения Рейна, Бахытжана Канапьянова и других. В презентации альманаха приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Марат Тажин, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сот­рудничеству Михаил Швыдкой, поэт и писатель Олжас Сулейменов, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, писатели, чьи произведения вошли в сборник, представители творческой интеллигенции двух стран, известные российские ученые и журналисты, активисты казахской диаспоры.

Открывая встречу, посол РК в РФ Марат Тажин процитировал слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: «Мы не должны забывать, что адекватный ответ вызовам времени мы сможем дать только при условии сохранения нашего культурного кода: языка, духовности, традиций, ценностей… Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Этого нельзя допустить». М. Тажин напомнил, что на прошлогодней встрече писатели выдвинули несколько интересных предложений, в том числе – издание совместного казахстанско-российского литературного альманаха, выпуск в «Литературной газете» специального приложения о казахстанской литературе, проведение конкурса переводчиков поэзии и прозы. Эти совместные проекты уже получили свое практическое воплощение, став зримым подтверж­дением начавшегося диалога писателей двух стран.

– Несмотря на кажущуюся локальность обозначенных направлений взаимодействия, они отражают наиболее актуальные для современного литературного пространства Казахстана и России, да и в целом Евразии, системные вопросы, – сказал Марат Тажин. – Но даже при этом задача стояла значительно шире – придать импульс взаимно уважительному движению навстречу. Убежден: то, что сегодня все мы снова собрались, – суть отражения такого движения.

В этом контексте, по мнению казахстанского дипломата, важно восстановить традиции взаимодейст­вия писательских сообществ и в сфере литературной критики, могут быть инициированы исследования, посвященные литературным процессам в Казахстане и России.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высоко оценил значение начавшегося писательского диалога и выпуска альманаха, подчеркнув, что только через литературу можно познать подлинную жизнь в соседних странах. Он отметил, что благодаря альманаху читатели узнали новые имена, и подтвердил, что Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ намерен деятельно поддерживать подобные начинания.

– Значение альманаха переоценить невозможно, и я надеюсь, что он попадет в библиотеки. Если есть литература, значит, есть жизнь нацио­нального духа, есть национальная судьба у истории, – заявил Михаил Швыдкой.

Поэт и писатель Олжас Сулейменов в своем выступлении сказал, что литература сегодня переживает особый кризис, поскольку «с великой страной мы потеряли и великого читателя». По его мнению, период независимости – это то время, когда все люди способны и должны почувствовать свою взаимозависимость, а литература может способствовать восстановлению связей.

– По поводу снижения веса литературы в современном культурном процессе один мой коллега посетовал: потерявши голову, по волосам не плачут. Но я думаю, что литература – не волосы, а голова культуры, – резюмировал О. Сулейменов.

Известный казахстанский публицист, писатель Гадильбек Шалахметов напомнил, что на прошлогодней встрече было принято решение о проведении конкурса переводчиков с русского на казахский и с казахского на русский языки. Торжест­венная церемония награждения победителей состоялась 16 октября в Алматы. Одним из лауреатов стал казахстанско-российский писатель Анатолий Ким.

– Человека можно полюбить, если узнаешь его душу. То же относится к народу. Народ способен полюбить другой народ, если полюбит его душу. А знания о душе передаются только через литературу, – сказал в свою очередь Анатолий Ким.

Будучи известным переводчиком казахских классиков, А. Ким отметил, что казахская литература несет в себе то, чего нет в других мировых. На исходе своего исторического пути вся богатая цивилизация и культура конных кочевников отразилась в казахской литературе.

Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков считает, что литература создает и формирует золотую языковую норму своей эпохи. Но в последние два десятилетия значение данной функции литературы очень снизилось, и потому крайне важным становится взаимодействие национальных литератур, которые обогащаются благодаря интенсивному и качественному литературному переводу. Он особо отметил успешное сотрудничество газеты с Посольством Казахстана в Российской Федерации, благодаря которому родились и реализуются востребованные и взаимно обогащающие проекты. По его мнению, следующим этапом сотрудничества должны стать регулярные встречи молодых казахстанских и российских писателей, и эта практика должна поддерживаться государством.

«Перестанешь общаться – станешь чужим». С этой казахской народной пословицы начал свое выступление председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. Он рассказал о своих впечатлениях от встреч с мэтрами советской эпохи – Сергеем Михалковым, Расулом Гамзатовым, Чингизом Айтматовым, Давидом Кугультиновым, Мустаем Каримом, которые глубоко переживали разрыв творческих связей, и назвал начавшийся писательский диалог настоящей вехой культурно-гуманитарного сотрудничества наших стран.

Руководитель Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин подчеркнул, что литература всегда оставалась живительным мостом общения народов, несмотря ни на какие политические препоны между странами.

– Я не мыслю мировой процесс культуры без России, русской литературы. Верю, что у русской литературы – большое будущее. И счастье, и драма, и ответственность, и крест русского языка заключены в том, что он – язык межнационального общения, – сказал он.

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов и поэт Бахытжан Канапьянов рассказали о процессе составления альманаха, выделив ключевые критерии и принципы, которыми руководствовались составители. Также выступили секретарь правления Союза писателей России Максим Замшев, российский поэт Владимир Еременко, представитель Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светлана Ананьева. Как резюмировали участники встречи, изданный альманах и новая встреча писателей укрепят фун­дамент широкого литературного и культурологического диалога на евразийском пространстве.

По итогам мероприятия было принято решение об издании второго номера литературного альманаха «Казахстан – Россия», продолжении публикаций тематических полос в «Литературной газете» под обновленным названием «Евразийская муза», проведении Международного конкурса литературных переводчиков, организации научных исследований, посвященных литературным процессам в наших странах. Третья встреча писателей Казахстана и России состоится в 2016 году.



