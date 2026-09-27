Творчеству кюйши Нурумбая Сулейменулы посвятили музыкальный вечер в Астане

Кюй «Қайран әке» связан с тяжёлым событием в его личной судьбе.

Фото: ГАКО «Қазақконцерт»

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся музыкальный вечер «Қайран әке», посвящённый творчеству кюйши-композитора Нурумбая Сүлейменұлы, сообщает Kazpravda.kz

В рамках вечера прозвучали произведения выдающегося представителя Иле-Алтай-Тарбагатайской кюйской традиции, а собравшиеся вспомнили его жизненный путь и творческое наследие.

На вечере памяти Государственный казахский фольклорный ансамбль «Астана сазы» исполнил произведения «Арнау», «Қайран әке», «Керуен», «Ана мейірі». Также зрителям были представлены кюи «Қарттар толғауы», «Ыстық ұя», «Дала сыры», «Қаражон» и песня «Ілем менің». На сцене выступили сольные исполнители и ансамбль домбристов, представив музыкальное богатство наследия кюйши с разных сторон.

Кюй композитора «Қайран әке» связан с тяжёлым событием в его личной судьбе. В 1972 году молодой Нурумбай потерял отца и позднее передал эту боль через две струны домбры. Произведение, наполненное тоской по отцу и сыновней печалью, стало одним из самых известных произведений кюйши.

За свою жизнь Нурумбай Сүлейменұлы создал более 60 кюев и около двадцати песен. В его творчестве широко раскрываются темы любви к родной земле, человеческой судьбы, природы и национального самосознания. В 2004 году был издан сборник песен и кюев композитора «Қайран әке», а в 2006 году ему было присвоено звание «Народный композитор» Народного правительства Синьцзяна. Кюйши ушёл из жизни 2 декабря 2025 года в Текесском районе.

Вечер «Қайран әке» был посвящён памяти Нурумбая Сүлейменұлы и сохранению и популяризации Иле–Алтай–Тарбагатайской кюйской традиции среди подрастающего поколения.