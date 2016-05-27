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​Творец виктории
Дулат МОЛДАБАЕВ

Недавно наткнулся на Наставление для обучения начальствующих лиц (кадров) и войск, утвержденное французским командованием в 1915 году. Особо в нем выделялся раздел «Подготовка духа». Начальникам всех степеней, говорилось в нем, необходимо постоянно заботиться о моральной подготовке своих частей и подразделений, поддерживать всеобщее доверие личного состава и вызывать доверие вновь прибывающих, обеспечивать внутреннюю сплоченность воинских коллективов. Офицеры в беседе со своими подчиненными должны сообщать им общее положение на фронте, объяснять долг, который всем еще предстоит выполнить, и напоминать им блестящие подвиги, уже совершенные старыми чинами воинской час­ти. В общем, командир солдату в военное время – и отец, и мать в одном лице.

А иначе и не может быть. Здесь уместно вспомнить слова Бауыржана Момышулы из его «Дневника командира»: «Скромнее солдата существа нет. Будьте чутки, внимательны и справедливы к нему. Параграф 14-й Полевого устава требует от бойца огромного напряжения всех сил, поэтому командир обязан проявлять в любых условиях заботу о нем. Устав гласит, что знание своих подчиненных, постоянное личное общение с ними, внимание к их боевой жизни, подвигам и нуждам обеспечит командиру боевую спайку воинского подразделения и успех в бою».

Как-то после войны Георгий Жуков отметил: «Победили мы потому, что у нас был очень хорошо подготовленный духовно и патриотически молодой солдат!» Прославленный полководец, не раз бивший гитлеровских военачальников, признавался, что сам учился у немецких генералов, ведь прусские офицеры считались прекрасными командирами, и немецкая техника на начало Великой Отечественной войны была лучше. Конечно, и у нас были образцы более совершенной техники, но фашисты к тому времени подчинили всю Европу и наладили массовое производство самого современного вооружения. Однако врагу противостоял грамотный, любивший свою Родину, а самое главное, знавший, за что воюет, воин.

Бауыржан Момышулы называл самым грозным оружием в бою душу человека, а боеприпасами к нему – духовную пищу. Муд­рая казахская пословица учит, что чувство стыда страшнее дыхания смерти. Увереннос­ти на войне, в бою придает осознание превосходства над противником, чувство собст­венного достоинства. Такая уверенность достигается знанием дела и подъе­мом воинского духа. Еще казахи говорят: «Честь дороже жизни». И желание ценою даже жизни сохранить достоинство, высокий моральный дух называется честью.

Много раз бывший свидетелем героизма и самоотверженности бойцов, Бауыржан Момышулы вправе был написать: «Опыт Великой Отечественной войны еще раз убедил нас, что успех зависит от морально-нравст­венных сил войск, что в конечном счете живые люди – солдаты и офицеры – решают все, они в первую очередь подвергаются испытаниям боя, но они являются и творцами побед».

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