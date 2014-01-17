Творить добро

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Общество
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На прошедшей под эгидой Министерства труда и со­циальной защиты населения и АО «Государственный фонд социального страхования» республиканской выставке лучших социальных проектов Казахстана заслужили признание сразу два кызылординских общественных объединения. 

Высокой оценки удостоился проект «Сыр Мейірімі» Кызыл­ординского регионального фонда по поддержке мало­обеспеченных граждан, который уже четвертый год обеспечивает бесплатные комп­лексные обеды для горожан, нуждающихся в социальной помощи в силу преклонного возраста, состояния здоровья или сложных жизненных обстоятельств. Примечательно, что благое дело, которое успешно прижилось в Кызылорде, стартовало в рамках республиканской акции «Мы – одна команда!» при поддержке корпоративного фонда «Игилик», который два года спонсировал фонд, пока финансирование «Сыр Мейірімі» не взял на себя областной акимат.

И если в первый год проект охватил всего 240 горожан, попавших в список нуждающихся социальных служб, то сейчас, по словам исполнительного директора фонда ­Сапуры Абдрахимовой, уже 437 кызылординцев ежедневно получают безвозмездную материальную поддержку в виде сбалансированного питания по меню, в которое входят первое, второе блюда и десерт, в том числе йогурты, разно­образные фрукты. Увеличено и количество точек общественного питания. Обеды готовят в ресторане «Арман», кафе «Болашак» и «Бахыт», а также в столовой новой областной мечети Акмечеть-Сырдарья. А для тех, кто не может прийти самостоя­тельно, а это без малого сотня малоподвижных инвалидов и людей преклонного возраста, комплексные обеды доставляются прямо на дом.

– Мы очень рады, что проект «Сыр Мейірімі» оказался востребованным, находит живой отклик у горожан, которые в силу различных причин вынуждены экономить буквально на всем, в том числе на еде, – подчеркнула Сапура Зайтжановна.

Проект охватил уже 60 316 ма­лообеспеченных граждан, а два десятка безработных горожан обеспечил работой. С. Абдрахимова, вдохновленная поддержкой организаторов выставки, строит планы по дальнейшему развитию. Мечтает о том, чтобы «Сыр Мейірімі» добрался и в села, в которых тоже немало социаль­но уязвимых граждан. На днях сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения сообщили ей о том, что опыт работы фонда заинтересовал АО «НК «КазМунайГаз», и вполне возможно, что аналогичные проекты появятся и в других регионах страны.

Есть повод для радости и у руководителя Лечебно-воспитательного благотворительного приюта для детей дошкольного возраста «Умай» Анар Изден, чей проект «Профилактика социального сиротства» тоже оказался в числе лучших в республике. «Умай» получил в Министерстве труда и социаль­ной защиты населения доб­ро на реализацию еще одного давнего замысла. В частности, заняться в районах области реабилитацией детей-инвалидов, которые всю рабочую неделю будут находиться под опекой врачей и воспитателей приюта. 

– Таким родителям особенно тяжело, – говорит Анар Жарылкасыновна. – Они не имеют познаний, которые необходимы для социальной адаптации ребенка, не говоря уже про реабилитационную аппаратуру. Не могут пойти работать, потому что таким детям требуется постоянный уход. Пусть работают, пополняют семейный бюджет, приносят пользу государству, пока дети в надежных руках специалистов.

То, что уже сделал «Умай», вызывает большое почтение. Под постоянной опекой здесь проживают 40 детей, родители которых попали в сложную жизненную ситуацию. Все они смогут вновь вернуться к своим мамам и папам, как это уже случилось со многими сот­нями их предшественников, после того как их родители нашли работу, жилье. 

Приют «Умай» работает в Кызылорде с 1999 года и обзавелся не только богатым опытом, но и квалифицированным персоналом, собственным помещением. Есть и постоянные спонсоры – нефтяные компании «СП «КазГерМунай» и «КОР», а с 2009 года проект «Профилактика социального сиротства» финансируется и за счет госзаказа. Приют возвратил в семьи уже 562 ребенка и 190 детей подготовил к школе. Кроме того, по его направлению 250 юных кызылординцев прошли реабилитацию в Республиканской детской клинической больнице «Аксай» и еще 60 поправили здоровье в алматинском центре детского отдыха «Даулет». В активе и различные проекты по трудоустройству родителей: работу обрели десятки кызылординцев. 

Приют оправдывает свое звучное имя покровительницы детей и матерей, почитаемой древними тюрками богини Умай. Неутомимый сердобольный руководитель и ее коллектив единомышленников-энтузиастов нашли себе пусть далеко не самую легкую и высокооплачиваемую работу, зато благодарную.

Юрий ЛИ, Кызылорда

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