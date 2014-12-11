Творить душой Свежий выпуск 602 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

фото Юрия БЕККЕРА

Слепить из пластилина колобка или собачку – дело нехитрое. А попробуйте-ка с закрытыми глазами создать из того же материала шедевр! У ребят это получилось замечательно, и они с гордостью показывали на презентации свои творения – настоящие профессиональные скульптуры.

Семиклассница Айгерим Кабиева представила работу, сделанную с женского портрета Л. Ядринцева. Удивительно схожая с оригиналом головка в косынке, тонкие черты лица молодой девушки появились благодаря очень чувствительным пальчикам слабовидящей девочки. Она вспоминает, что самым сложным было «выводить» глаза, нос, губы. А 10-классница Мария Нисонова вылепила замечательную человеческую фигуру – уменьшенную копию скульптуры А. Орлова «Шахтерские будни».

Стартовавший в нынешнем году второй этап проекта «Образ на ощупь», победившего в X Рес­публиканской ярмарке социальных идей и проектов Фонда Первого Президента РК, имеет цель привлечь к занятиям как можно больше детей с особыми потребностями, в том числе из других регионов Казахстана.

– Проект показал свою значимость и актуальность, – считает главный специалист Фонда Первого Президента Гульнара Ершиманова. – И хочется, чтобы именно через средства массовой информации одаренные дети с особыми потребностями узнали, что такой проект существует, и стали его участниками.

В течение 10 дней талантливые ребята от 9 до 16 лет работали под руководством профессиональных скульпторов – членов Союза художников республики Павла Шорохова и Шокана Толеша, преподавателя Казахской национальной академии искусств им. Жургенова Дархана Атейбекова. Научный сотрудник Государственного музея искусств им. А. Кастеева Мария Черкасова рассказывает, что на помощь им пришли вдохновение и тактильные ощущения. Копии воспроизведены по скульптурам из фондов музея.

Авторы социального проекта, который начался в прошлом году, – молодежная общественная организация людей с ограниченными возможностями «Жигер» – передали бразды правления музею, управлению по делам молодежной политики Алматы и общественному фонду «Онерland». В дальнейшем именно они будут продвигать проект.

К слову, на уроках изобразительного искусства и труда незрячие дети, которые обучаются по известной системе Брайля, с удовольствием лепят из мягкого, податливого пластилина. Юные скульпторы блестяще справились со сложным заданием и по достоинству были награждены восторженными откликами гостей и почетными грамотами.

