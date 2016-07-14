​Творцы истории

Соответствующее решение было единогласно принято сессией областного маслихата: все знают и уважают ветеранов, неустанным трудом вписавших яркие строки в историю родного края. Уроженец аула Бостандык Мамлютского района Газиз Есмуканов четверть века занимался развитием социально-культурной сферы СКО, строительством дорог и животноводческих комплексов. Но и занимая должности на уровне страны, никогда не терял связи с земляками, способствовал решению важных для области вопросов, повышению ее имиджа.

Иван Куропаткин, приехавший в СКО из Смоленской области в годы целинной эпопеи, обрел здесь вторую родину. Пройдя путь от каменщика до руководителя треста «Северэлеватормельстрой», он оставил за собой линейные элеваторы, комбикормовые заводы, школы, жилые дома и множество других объектов.

Разделить радость события с виновниками торжества пришли родственники, коллеги, ветераны труда.