Твой голос - твое будущее

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На предприятии налажен выпуск железорудного концентрата, проведена реконструкция обогатительной фабрики. Предусмотрено расширение комплекса, которое должно позитивно отразиться на благосостоянии жителей моногорода Текели.
Завершая встречу, делегаты ХVI съезда партии «Нур Отан», депутаты городского маслихата Арман Кожабек и Гульнара Ибраимова рассказали об исторической важности предстоящих выборов Президента страны и призвали граждан прийти на избирательные участки.

Атырауская область
Старейший машиностроительный завод Атырауской области переживает вторую молодость – открываются уникальные производственные линии, растет объем выпускаемой продукции, а как следствие – и прибыль предприятия.
Более 250 работников «Атыраунефтемаша», участвуя в реализации госпрограмм, производят оборудование для нефтегазовой отрасли. Благодаря ПИИР завод с 90-летней историей, выпус­кающий оборудование для строительства и ремонта скважин, переработки, добычи и сбора нефти, намерен выйти на новый уровень развития.
– Мы не только сохраним, но и создадим новые рабочие места. Каждый год наш завод увеличивает объем производства продукции на 40%. Реализация программы по индустриализации дает нам возможность сделать значительный шаг к достижению главной цели – вхождению Казахстана в тридцатку развитых государств мира, – говорит начальник монтажно-сварочного цеха Мурат Карчигин.
Такая уверенность заводчан объясняется просто: в ближайшее время на предприятии запустят не имеющий в стране аналогов цех по производству сверхтяжелого и негабаритного оборудования. Очередной свой успех машиностроители решили приурочить к президентским выборам, в которых они намерены принять самое активное участие.

Восточно-Казахстанская область
В АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» состоялось собрание членов трудового коллектива, на котором было принято обращение, призывающее казахстанцев принять активное участие в выборах Президента страны.
В этом документе металлурги заявляют о своей готовности и впредь прилагать максимум усилий по реализации инновационных проектов, благодаря которым на предприятии проводится крупномасштабная модернизация в рамках новой экономической программы «Нұрлы жол».

Жамбылская область
Вчера многотысячный коллектив производственного горно-перерабатывающего комплекса «Каратау» на своем собрании горячо одобрил инициированные АНК предстоящие внеочередные президентские выборы и призвал горняков, всех жителей Каратау и Жанатаса стать участниками этого грандиозного по своей значимости праздника единения, мира и согласия.
Белазисты, экскаваторщики, проходчики, флотаторы отмечали важность участия в предстоящей электоральной кампании. Ведь выборы в Казахстане всегда были высшим механизмом единства и согласия в обществе. Участники встречи выразили уверенность, что так будет и 26 апреля.
Сегодня Казахстан выходит на новый этап развития. И в этом процессе никто не должен остаться в стороне.

* * *
Свое расширенное заседание в Доме дружбы города Тараза совет матерей области посвятил предстоящим президентским выборам.
Умудренные жизненным опытом и еще совсем молодые мамы нашли горячие и умные слова для того, чтобы еще раз подчерк­нуть необходимость и своевременность этого действа общенационального масштаба, в котором должен принять активное участие каждый житель республики. Об этом говорили в своих взволнованных монологах и представитель ОО «Казахский этнокультурный центр «Аулиеата» Айгуль Кабаева, и председатель китайского этнокультурного объединения Галина Воробьева, и председатель совета матерей дунганского этнокультурного центра Сара Даузова, другие женщины.
Собравшиеся приняли специальное обращение ко всем матерям страны с призывом принять активное участие в предстоящих президентских выборах.

Кызылординская область
Вчера в Казалинске состоялось собрание трудового коллектива АО «Рза», посвященное предстоящим президентским выборам. Работники одного из крупнейших предприятий Приаралья отметили историческую значимость грядущего события и призвали казахстанцев прийти на избирательные участки.
Президент АО «Рза» Самурат Имандосов и директор ТОО «Рза-нан» Сажитжан Бисембаев рассказали о знаковых достижениях Казахстана, в унисон с которыми развивается и компания.
Подводя итоги встречи, сотрудники АО «Рза» выразили уверенность в том, что предстоящие выборы обеспечат дальнейшее стабильное развитие Казахстана, и приняли соответствующее обращение, призвав земляков и всех граждан страны позаботиться о будущем государства и прийти на избирательные участки.

Северо-Казахстанская область
Коллектив АО «Мунаймаш» призвал земляков принять активное участие в президентских выборах. В обсуждении предстоящего события приняли участие делегаты XVI съезда партии «Нур Отан», ветеран партии Григорий Кухарь, первый зампредседателя областного филиала партии Артур Молдагулов, директор РГП «Есил Су» Серик Исмаилов, председатель ассоциации деловых женщин СКО Бахытжан Самиева.
Призывая укреплять экономическую мощь страны, они, по сути, говорили и о делах находящихся в зале заводчан: «Мунаймаш» входит в число лидеров отечественной промышленности. Каждый из 160 работников знает: все это – результат уверенного развития Казахстана на базе общественного согласия и мира. Председатель профкома Нина Осянкина особо подчеркнула важность того, чтобы заводчане приняли активное участие в предстоящих выборах.

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