Свежий выпуск Твой голос – твое будущее

Секретариат Ассамблеи народа Казахстана региона совместно с коммунальным госуправлением «Қоғамдық келісім», этнокультурными объединениями в рамках республиканской акции АНК «Мы – народ Казахстана» провели форум в поддержку выборов. Его участники – члены совета матерей АНК, совета старейшин ассамблеи, ОО многодетных матерей «Ару ана», а также женщины-активисты этнокультурных объединений области.

Модератором форума выступила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Гаухар Шерниязова. Участников мероприятия приветствовал заведующий секретариатом АНК области Жолдас Нуршин. Он отметил, что во всех регионах сегодня созданы советы матерей при АНК. Они вносят неоценимый вклад в укрепление общественного согласия через духовную и воспитательную роль матери, сохранение и приумножение семейных ценностей. На встрече также выступили председатель совета старейшин «Бірлік» Актюбинской области Еркин Курманбеков, преподаватель воскресной школы украинцев, старейший участник НКЦ «Оксана» Сталина Балюра, член правления татарско-башкирского НКЦ «Шатлык» Рамзия Есембаева, председатель немецкого ЭКО «Возрождение» Инга Смолинец, председатель белорусского ЭКО «Алеся» Валентина Дынник, а также руководитель ОО «Асыл-Ана» Самал-ханум Сельбаева.

По итогам форума было принято обращение ко всем женщинам региона, в котором содержится призыв принять активное участие на предстоящих президентских выборах.

Алматы

Трудовой коллектив ТОО «Алма-ТВ» на своем собрании принял обращение, которое озвучил генеральный директор Жомарт Ертаев. В обращении, в частности, говорится: «Мы призываем всех казах­станцев принять участие в предстоящих выборах Президента Респуб­лики Казахстан. Пройдя испытания и решив задачи транзитного периода, наша республика уверенно смотрит в будущее. Успешное развитие нашей страны было бы невозможно без стабильной политической системы и сложившихся дееспособных государственных институтов, без ответственного отношения наших граждан к процедурам демократического управления. Поэтому, обращаясь к гражданам Республики Казахстан, призываем всех, кто желает счастья, процветания и светлого будущего нашей Родине, принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах».

Западно-Казахстанская область

Профсоюзное собрание, посвященное внеочередным выборам Президента, состоялось в компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». Консорциум компаний трудится на разработке одного из самых крупных в стране нефтегазоконденсатных месторождений.

Коллектив этот – многонациональный. Поэтому в первую очередь речь шла о том, что в Казахстане главными ценностями являются дружба, согласие и толерантность. Как подчеркнули руководители профсоюзных организаций Толеугали Кенесов и Анатолий Неверов, только при таких условиях обеспечивается динамичное развитие предпринимательства. Все эти ценности по-особенному воспринимаются в контексте предстоящих выборов.

Участники собрания приняли обращение, в котором призвали принять активное участие в выборах, которые, вне сомнения, станут консолидирующим фактором, способствующим укреп­лению единства и стабильности.

Кентау, Южно-Казахстанская область

Вчера в цехе Кентауского трансформаторного завода прошло собрание трудового коллектива, на котором рабочие и инженерно-технические сотрудники говорили о предстоящих выборах. Хайрулла Кожабаев, управляющий директор АО «КТЗ» обратился к заводчанам с призывом принять активное участие в электоральной кампании. Его поддержал инженер-конструктор Адилбек Тажибаев, заместитель директора Кентауского политехнического колледжа Талгат Андабай и другие ораторы.

Трансформаторный завод является ярким примером заботы государства об индустриализации страны. Участие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020» открыло перед заводом новые возможности для промышленного роста. Техническое перевооружение позволило предприятию наладить выпуск вполне конкурентоспособных трансформаторов, пользую­щихся спросом не только в Казахстане, но и за рубежом.

Курчатов, Восточно-Казахстанская область

В Национальном ядерном центре РК прошло собрание трудового коллектива. Открывая его, и. о. генерального директора Сергей Березин отметил, что в настоящее время все внимание казахстанцев приковано к внеочередным выборам Президента, которые пройдут в стране 26 апреля.

На собрание был приглашен председатель городской территориальной избирательной комиссии Самат Смагулов, который рассказал и ответил на вопросы о работе теркома, избирательных участков, правах граждан РК на участие в выборах. Также перед коллегами выступил заместитель директора Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК Владимир Дмитропавленко, который выразил уверенность в активной гражданской позиции сотрудников НЯЦ, понимающих всю судьбоносность выборов и необходимость прийти на голосование.

Сарань, Карагандинская область

Судьбоносными назвали предстоящие в апреле выборы горняки шахты имени Тусупа Кузембаева АО «АрселорМиттал Темиртау». На собрании трудового коллектива они заявили, что каждый совершеннолетний гражданин должен принять участие в голосовании на выборах Президента РК, и призвали земляков проявить гражданскую активность. В Казахстане на десятилетия вперед определена стратегия развития, предстоит воплотить важнейшие задачи, поставленные программой «Нұрлы жол». «Своим солидарным, самоотверженным трудом, новаторскими подходами, повышением качества продукции мы внесем свой вклад в укрепление экономической мощи государства, преодоление временных трудностей и повышение благосостояния народа», – говорится в обращении шахтеров.

Павлодарская область

Более 150 человек – представителей подразделений павлодарского АО «Каустик» пришли на собрание трудового коллектива, чтобы выразить поддержку предстоящим выборам по избранию Президента Казахстана.

Открыл митинг главный инженер АО Андрей Марков, который сказал, что коллектив «Каустика» призывает всех казахстанцев прийти 26 апреля на выборы и отдать свои голоса за того, кто достоин быть Президентом Казахстана. Об этом же говорили и другие выступающие. В свою очередь для укрепления экономики страны коллектив предприятия принимает активное участие в реализации программы «Нұрлы жол». На собрании было принято соответствующее обращение.



