«Твой стиль», «Арман» и другие

– Социальный паспорт контингента учащихся нашей средней школы-лицея № 2 неоднороден, – говорит директор Гульнара Абдыкасымова. – Среди 2 300 учащихся немало детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Вот почему так важно, что у нас на бесплатной основе ведется системная работа по развитию учащихся во внеурочное время – секции баскетбола, шахмат, волейбола, рукопашного боя, кружки хорео­графии, домбровый, эстрадно-вокальный и другие. В рамках лицейского компонента также ведутся факультативы по основам экономики и финансовой грамотности, робототехнике, математической грамотности. Они тоже работают на бесплатной основе.

За последние годы в школе сложились свои традиции: ежегодные слеты отличников и активистов, конкурсы ораторского искусства, интеллектуальный и творческий конкурсы «Мисс и Мистер Интеллект» и «Твой стиль», конкурсы новогодних сказок и другие. Все они направлены на формирование устойчивого интереса к знаниям, расширение кругозора, стремление к самосовершенствованию.

Многие ребята также активно участвуют в деятельности школьного научного общества «Арман», ежегодно становятся призерами научных конкурсов разных уровней. В нынешнем году на базе технопарка «Кванториум» прошли городские соревнования по робототехнике Digital generation-2020. По итогам соревнований команда СШЛ № 2 «Атом» заняла 3-е место в категории «Следование по линии», а команда VaultTek – 2-е место в категории «Кегельринг» под руководством своего учителя Анны Иконниковой.

Надо отметить, что в этой школе должное внимание уделяется IT-обучению учащихся, открыт кабинет робототехники. В рамках проекта партии «Nur Otan» успешно работают IT-классы. Ученицы 5-го класса Арай Есмаганбет и Перизат Казбекова успешно выступили на VI открытом чемпионате по робототехнике и инновационным технологиям на Кубок акима Алматы, заняв призовые места, а воспитанники младших классов успешно высту­пили на городском конкурсе «Путешествие в страну сказок».

Как и в предыдущие годы, учащиеся СШЛ № 2 стали призерами международных научных практических конференций в Москве и в Санкт-Петербурге. Высокую оценку получили их научные доклады по экономике, физике, социологии, биологии и самопознанию. А команда баскетболистов под руководством физруков Оксаны и Антона Козловых ежегодно занимают первые места в городских и областных турнирах. Немало побед на республиканских и международных конкурсах и у юных вокалистов.

– В мае прошлого года у нас состоялся традиционный ежегодный пятый слет отличников и активистов школы, – рассказывает Гульнара Жантыновна. – На него были приглашены более 100 учащихся, имеющих достижения в учебе, научных конкурсах, спорте и творчестве. А их было немало. Девять делегатов из 5–11-х классов были отмечены почетной грамотой и учебными пособиями по изучению государственного языка, и более 40 ребят – сертификатами признания администрации школы-лицея.

Среди награжденных были Саят Адильханов, Никита Сидоренко и многие другие ребята, отличившиеся в учебе, творчест­ве, спорте. Рабочими языками слета были казахский, русский и английский. Выпускница школы Меруерт Абубакирова рассказала ребятам о государственной молодежной политике. А победитель международного конкурса научных проектов в Москве и областного конкурса по робототехнике Даниал Еслямов познакомил сверстников со своим проектом по социологии «Социальный портрет современных тинейджеров». Алима Аубакирова, победитель первого школьного конкурса ораторского искусства, поделилась с ребятами своим пониманием смысла жизни, причем на языке Шекспира.

На слете было зачитано эссе Софьи Косаревой, победительницы областного конкурса, проводимого департаментом юстиции области. Тема эссе – «Интеллектуальная собственность и модель государства 2050 года». Ее работа была направлена на республиканский конкурс.

На базе городского IT-лицея прошел областной форум одаренных детей, благодарственным письмом акима области был награжден ученик 8-го класса СШЛ № 2 Даниал Еслямов. Он победитель международной научной конференции в Москве, областного конкурса по робототехнике, делегат областного форума патриотов, активный участник школьного танцевального ансамбля.

В связи с карантином занятия всех кружков и спортивных секций школы проводятся сейчас в дистанционном режиме. С соб­людением санитарных норм в режиме офлайн проводятся раз в неделю уроки шахмат в дежурных группах 2–3-х классов, а также занятия в секции баскетбола.

Мне довелось побывать на тренировке баскетболистов, которую проводила педагог с 27-летним стажем Оксана Козлова. В этот день она вела занятие в старшей группе, которую посещают 18 ребят.

– В нашу секцию мы принимаем всех учеников, независимо от их роста, физических данных, наиболее благоприятных для занятий баскетболом, – говорит Оксана Юрьевна. – Для меня главное, чтобы у ребенка было желание заниматься этим видом спорта, и я стараюсь, чтобы он делал это с увлечением, пользой для своего здоровья и при этом отвлекся от гаджетов и пустого времяпровож­дения на улице, от которого, как известно, вреда бывает больше, чем пользы.

– Секрет успехов наших педагогов, ведущих занятия в различных кружках и секциях, – бескорыстная работа на грани альтруизма, желание дать детям как можно больше, – говорит Гульнара Абдыкасымова. – Учителя по своей инициативе проводят все дополнительные занятия, не считаясь с личным временем. При этом надо отметить, что 10 педагогов, включая меня, – выпускники нашей школы. Это Ольга и Лариса Левицкие, Канат Бигожин, Антон и Оксана Козловы, Ольга Поликевич, Динара Акжигитова, Ирина Бурдейная и Анна Иконникова. Такая преемственность поколений уже стала традицией для нашей школы.