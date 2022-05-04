Twitter может стать платным для организаций и госструктур

Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск, купивший компанию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату - для коммерческих или государственных пользователей", - написал Маск в Twitter.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что американский предприниматель Илон Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.

26 апреля сообщалось, что Илон Маск купил Twitter и пообещал превратить его в "оплот свободы слова".

28 апреля стали известны планы Маска по Twitter.

Напомним, ранее он неоднократно обвинял Twitter в ограничениях.