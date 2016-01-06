Twitter планирует отменить лимит в 140 знаков для сообщений. Разработчики рассматривают новый лимит в 10 тыс. знаков, который в настоящий момент действует для личных сообщений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Компания-оператор социальной сети Twitter планирует наделить пользователей возможностью размещать посты объемом до 10 тыс. знаков (символов) вместо нынешних 140", – сообщил новостной сайт Re/code, который специализируется на новейших разработках ведущих высокотехнологических компаний США.
По его данным, Twitter намерен ввести новую услугу к завершению первого квартала этого года. "Однако точный срок пока не установлен", – оговорился Re/code. Его сотрудники обратились за подтверждением в штаб-квартиру самой компании в Сан-Франциско (штат Калифорния), однако там отказались комментировать эти сведения.
Эту и другие новинки Twitter эксперты связывают с возвращением в октябре в руководство фирмы одного из ее основателей Джека Дорси. В частности, речь идет о замене иконки favorite в форме звезды на like в форме сердечка, которая пришлась по душе миллионам пользователей во всем мире.
"Компания-оператор социальной сети Twitter планирует наделить пользователей возможностью размещать посты объемом до 10 тыс. знаков (символов) вместо нынешних 140", – сообщил новостной сайт Re/code, который специализируется на новейших разработках ведущих высокотехнологических компаний США.
По его данным, Twitter намерен ввести новую услугу к завершению первого квартала этого года. "Однако точный срок пока не установлен", – оговорился Re/code. Его сотрудники обратились за подтверждением в штаб-квартиру самой компании в Сан-Франциско (штат Калифорния), однако там отказались комментировать эти сведения.
Эту и другие новинки Twitter эксперты связывают с возвращением в октябре в руководство фирмы одного из ее основателей Джека Дорси. В частности, речь идет о замене иконки favorite в форме звезды на like в форме сердечка, которая пришлась по душе миллионам пользователей во всем мире.