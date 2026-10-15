Тянь-шаньский бурый медведь из Красной книги попал в объектив

Его регистрация в естественной среде обитания представляет ценность для мониторинга биоразнообразия

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Во время обследования территории специалисты Государственного национального природного парка «Кольсай колдери» запечатлели тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), занесенного в Красную книгу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Минэкологии.

Этот могучий обитатель гор — один из редких представителей животного мира Кольсая. Его регистрация в естественной среде обитания представляет ценность для мониторинга биоразнообразия.

"Для нас это удивительная встреча. А для медведя — обычная жизнь в родных горах. Дикая природа Кольсая продолжает удивлять", - пишут специалисты.

Ранее фотоловушка зафиксировала медведя в Западно-Алтайском заповеднике.