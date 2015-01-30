Тяжела налоговая ноша Свежий выпуск 621 Рысты АЛИБЕКОВА

Жителей любого государства волнует вопрос повышения налоговой нагрузки. В разных странах ставки налогов уменьшаются или увеличиваются, меняется порядок налогообложения. Целью этих экономических мер является наполнение бюджета, привлечение инвестиций.





Нагрузка возросла

Одним из вероятных и действенных инструментов дополнительного сбора средств является увеличение налога на доходы граждан.

Эксперты «РИА Рейтинг» проанализировали, как в последнее время менялся предельный уровень налоговой нагрузки на доходы жителей в других странах, и подготовили рейтинг стран по ставке подоходного налога на граждан. По их данным, для стран с прогрессивной шкалой налогообложения использовалась максимальная ставка налога без учета доходов от специфических источников. Прогрессивная шкала налогообложения, предусматриваю­щая рост выплат при увеличении доходов, с точки зрения социальной справедливости имеет право на жизнь, так как препятствует расслое­нию общества. С другой стороны, высокий уровень налоговых ставок для высокооплачиваемых сотрудников приводит или к их миграции в страны с более низкими налогами, или к уклонению от уплаты налогов, в том числе к «серым» и «черным» зарплатным схемам.

Первенство в Европе по размеру подоходного налога с максимальной ставкой в 56,9% стабильно удерживает Швеция – страна, где в очень большой мере присутствуют элемен­ты социалистического общества, особенно в части сближения доходов богатых и малообеспеченных слоев населения. Помимо всего прочего подобное налогообложение приводит к оттоку из Швеции высокооплачиваемых и востребованных на рынке труда кадров. На втором месте рейтинга находится недавно существенно поднявшая из-за дефицита бюджета налог Португалия со ставкой в 56,5%, на третьем месте расположилась еще одна социально ориентированная страна – Дания, где максимальная ставка налога на доходы физических лиц равняется 55,6%. Далее следуют Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия и Франция – во всех этих странах максимальная ставка превышает 50%.

По росту максимальной ставки подоходного налога за последние три года лидирует Словения с ростом ставки на 9 процентных пунктов, Украина с 8 п. п., а также Испания и Чехия с увеличением ставки на 7 п. п. Всего с 2011 года в условиях сложной ситуации в мировой экономике увеличили ставку 14 стран из 38 представленных в рейтинге. Снижение ставки наблюдалось только у 6 стран, максимальным оно было у Азербайджана и Великобритании – на 5 процентных пунктов.





Ставки сделаны

Как же складывается система налогообложения в разных странах? В последнее время в связи с кризисом в Европе наблюдается тенденция увеличения налогов с целью уменьшения бюджетного дефицита. Примером тому служат Греция, Италия, Испания.

При этом виды налогов, ставки которых увеличиваются, отличаются. Например, в Испании это касается ставки налога на недвижимость. Ранее ставка взималась один раз в год и была равна 1% от кадастровой стоимости недвижимого имущества. Теперь она варьируется от 4% до 10%. Во Франции к видам повышаемых налогов относится НДС.

Новое правительство Великого Герцогства Люксембург планирует поправить дела с государственным бюджетом за счет урезания расходов и увеличения налоговых поступлений. Проведение полномасштабной налоговой реформы ожидается в 2016 году. Однако пока детали не называются, что вызвало неоднозначную реакцию у тех, кто использует юрисдикцию карликового европейского государства для построения международных холдинговых бизнес-структур и теперь опасается неопределенности и возможного повышения налогового бремени.

Еще одной тенденцией является введение несвойственных налогов на отдельные виды товаров или загрязнение окружающей среды.

Например, американские физиологи считают, что употребление сахара следует регулировать специальным налогом, поскольку он вызывает такую же физиологическую зависимость, что и табак или алкоголь. Профессор Роберт Люстиг опубликовал в журнале Nature статью, в которой отстаивает необходимость введения новых регулирующих мер в пищевой промышленности.

В некоторых странах такие налоги на конкретные пищевые продукты уже введены; во Франции ими облагаются сладкие прохладительные напитки, а в Дании и Венгрии – продукты с повышенным содержанием жира. Таким образом, в Европе появилась тенденция введения необычных видов налогов.

Повышение налоговых ставок ведет и к повышению фактов сокрытия доходов и ухода от налогов. Например, в Италии известны случаи разбирательств по налоговым нарушениям, в частности по уклонению от декларирования своих доходов, занижению размеров декларируемых доходов.

Аналогичные негативные последствия ухода от налогов отмечались в Греции. Министерство финансов этой страны представило отчет о физических лицах, которые не платят налоги. Выяснилось, что 4 152 человека должны казне государства 14,9 млрд. евро неуплаченных налогов, пени и сборов. На протяжении нескольких месяцев власти грозили обнародованием имен, а полицейские арестовывали самых злостных нарушителей, но вскоре они были отпущены под залог.

А в азиатских странах, напротив, характерна тенденция уменьшения налогооблагаемой базы. С целью повышения привлекательности инвес­тиций здесь принимаются законы, позволяющие снизить бремя налогообложения. Примером наи­лучшего налогового климата по оценкам специалистов являются Объединенные Арабские Эмираты, где ставка налога на прибыль равна 0%. Инвестицион­но привлекательным регионом является также Гонконг.

При этом на снижение ставок идут и в развитых страх. Например, в Японии планируют снизить ставку налога на прибыль компаний на 3,29 процентных пункта в течение 2 лет, рассчитывая стабилизировать рост экономики, передает агентство Bloomberg. Ставка налога будет понижена на 2,51 п. п. в финансовом году, начинающемся в апреле 2015-го, до 32,11 с 34,62%, а в следую­щем фингоду еще на 0,78 п. п. до 31,33%, подтверждают официальные данные. Снижение ставки налога на прибыль корпораций призвано подтолкнуть компании к увеличению инвестиций и повышению зарплат сотрудников. Тем более что доверие японских потребителей к экономике страны в декабре прошлого года рухнуло до двухлетнего минимума перед прошедшими в декабре досрочными выборами в парламент, как показывают данные опроса, проводившегося банком Японии в течение 4 недель и завершившегося в начале декабре.





С богатых – спрос особый

В США кризисные явления проявляются в обсуждении вопроса об увеличении налогов для богатых граждан. Так, президент США Барак Обама в своем ежегодном послании Конгрессу «О положении страны» предложил законодателям поднять ставки налогообложения семей с совокупным годовым доходом 500 тыс. долларов до 28% с действующего сейчас уровня 23,8%. Предыдущая коррекция ставки этого налога отталкивалась от уровня в 15%. Введение предложенных Бараком Обамой новых ставок коснется около 1% налогоплательщиков, получающих доход.

Американский лидер уже не первый раз выступает с предложением повысить налоги для самых богатых американцев и наталкивается на жесткую оппозицию. Естественно, что сами богатые граждане высказываются против такого предложения. Весомую поддержку они находят у республиканской партии, некоторые видные представители которой уже не раз заявляли, что повышение налогов, предлагаемое Бараком Обамой, спровоцирует классовую войну. Повышение налогов будет иметь и не самые благоприятные последствия для американской экономики.

С одной стороны, государство соберет больше налогов, но, с другой, богатые граждане станут меньше инвестировать в экономику, создавать меньше рабочих мест, а экономический рост – это главное, что сейчас необходимо Америке, чтобы снизить госдолг. В нынешнем году он уже превысил 100% ВВП страны. Если не повышать налоги, то где найти источники дополнительных бюджетных доходов и как тогда снизить госдолг? Только приняв новую программу бюджетных сокращений. На это администрация действующего президента не пойдет…

Еще раньше налог для богатых был введен во Франции. Президент-социалист Франсуа Олланд выполнил свое предвыборное обещание, подняв налоги для миллионеров и крупных корпораций в 2012 и 2013 годах. Как заявлял в то время министр финансов Франции Пьер Московичи, страна находилась в крайне трудной финансовой и экономической ситуации, поэтому сос­тоятельным домовладельцам, крупным компаниям было предложено внести свой вклад. Так, гражданам, зарабатывавшим более 1 млн. евро в год, теперь приходится платить в казну 75% со всех своих финансовых поступлений свыше 1 млн. Дополнительные налоговые отчисления производили компании с выручкой более 250 млн. евро. Правительство рассчитывало, что дополнительные налоговые сборы с богатых принесут в бюджет страны 2,3 млрд. евро, а с нефтяных и банковских компаний – по 550 млн. евро.

Однако скандальный налог на богатство позже был отменен. Действие соответствующего закона было рассчитано на 2 года, и французское Правительство решило его не прод­левать.

Более того, увеличение налогового бремени на домохозяйства во Франции будет приостановлено в текущем году. Такое обещание озвучил президент республики Франсуа Олланд, выступая в эфире телеканала БФМ-ТВ. Он подчеркнул, что новых фискальных мер для физических лиц не планируется вплоть до 2017 года, когда истечет срок его президентских полномочий.

– Начиная со следующего года, никаких дополнительных налогов не будет введено для кого бы то ни было, – трижды повторил Олланд во время большого телеинтервью, посвященного подведению итогов первой половины его пятилетнего срока президентских полномочий. Как уточнил глава государства, в 2015 году произойдет снижение налогов, как и было объявлено.

Одновременно Олланд отметил, что дополнительные доходы, которые казна получает за счет повышения ряда налогов, которое осуществлялось в течение двух последних лет, пошли на снижение дефицита госбюджета. «Дефициты сократились, – указал он, – когда я пришел к власти в 2012 году, дефицит был на уровне 5,2 процента от ВВП, сейчас он составляет 4,4 процента. Это все еще много, но уже меньше, чем было тогда».

В целом наблюдаются разновекторные тенденции развития налогового законодательства. В целях обеспечения инвестиционной привлекательности многие страны снижают налоги. Однако в случае бюджетного дефицита налоговые ставки, безусловно, поднимаются или же учащаются разговоры на высшем уровне о необходимости увеличения ставок налогов. Ведь политика, как говорил известный ученый и автор многочисленных афоризмов Гарольд Нар, есть искусство постоянного нахождения причин для новых налогов.



