Тяжело ли тебе, первоклассница?

Нелегка дорожка знаний, но груз, что на плечах школьников, еще тяжелее. Речь идет о рюкзаках с учебниками.

В свое время были приняты соответствующие нормативы к весу ранцев и книг, но ноша мальчиков и девочек легче не становится.

В первом классе сын по-джентльменски решил помочь знакомой девочке донести школьную сумку. Недоверчиво взглянув на «толс­тый» рюкзак девочки, противиться не стала, но вот его личный ранец забрала себе – нечего с юных лет зарабатывать сколиоз. Через несколько метров от благородных порывов не осталось и следа, уж больно тяжела была ноша. В итоге полные знаний сумки несли мы, мамы детей, глубоко вздыхая: «не книги, а кирпичи какие-то». Сравнение, конечно, так себе, но те, кто нес школьные ранцы, поймут.

– По инициативе нашего ведомства Министерством здравоохранения регламентированы нормы веса каждого учебника и их комплекта в ранце (рюкзаке) школьника, – сообщают в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана. – В санитарно-эпидемиологических требованиях к объектам образования прописано, что школьное расписание уроков составляется так, чтобы вес еже­дневного учебного комплекта не превышал для учащихся первых-третьих классов 1,5–2 килограмма, для четвертых-пятых классов – 2–2,5 килограмма, для шести-, семиклассников – 3–3,5 кило­грамма, для 8–11-х (12-х) классов – 4–4,5 килограмма.

Все вышеупомянутые объемы выведены без учета веса самого ранца. А если взять в счет и его, то привет искривленному позвоночнику. По этой причине специалисты советуют родителям внимательно относиться к выбору рюкзака ребенка, отдавая предпочтение практичным и легким сумкам.

– Одной из мер решения вопроса по снижению веса учебного ранца является цифровизация, – добавляют в министерстве. – Для удобства учеников, учителей и родителей все учебники, включенные в Перечень одобренных к использованию учебных изданий (приказ МОН РК от 22 мая 2020 года № 216), в электронном виде (ePub, Pdf) размещены и доступны для многократного скачивания на сайте Министерства просвещения. Кроме того, из года в год увеличивается число электронных учебников и учебно-методических комплексов, инсталлированных на веб-платформах.

Понятно, что далеко не все школы перешли на электронные книги. Возможно, отдавая предпочтение бумажным вариантам учебников, директора и учителя проявляют таким образом заботу о зрении детей. Хотя, если верить данным из открытых источников, издания в электронном виде якобы не способны навредить глазам. Тем не менее на технологии надейся, а сам не плошай – выбирай ребенку самое удобное и полезное. Рюкзак должен быть не просто легким, но и иметь жесткую ортопедическую спинку со специальным каркасом. Такая модель позволит распределить вес содержимого по всей спине. Самое главное – наличие светоотражающих элементов.

…Выбирая ранец на новый учебный год, мы с сыном на минуту представили, как во всех школах у каждого ученика появится индивидуальный шкаф. «Видимо, заокеанских фильмов насмотрелись», – пронеслось в голове. Действительно, нам бы проблемы с трехсменным образованием решить, а потом уже и об осанках детей позаботиться можно.