Тяжелоатлет Седов отказался от участия в Олимпийских играх-2016

Фото с сайта vesti.kz
Казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира 2009 года Владимир Седов отказался принять участие в итоговом отборе казахстанских штангистов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
.
Как отмечается, даже после допингового скандала спортсмену давали шанс проявить себя в отборочном туре к Олимпиаде, однако он решил им не воспользоваться.
Напомним, что вчера, 11 июля, в Астане и Текели состоялась итоговая "прикидка", по результатам которой была сформирована олимпийская сборная Казахстана по тяжелой атлетике. В свою очередь Седов должен был показать свои возможности сегодня, 12 июля, в Талдыкоргане. Однако от участия в отборе он отказался и на помост не вышел. Спортсмен заявил, что не собирается ехать в Рио.
Ранее из-за допингового скандала трое казахстанских тяжелоатлетов были лишены медалей
– Алмас Утешов, Жасулан Кыдырбаев и Ермек Омиртай.