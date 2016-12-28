До этого архив трудовой деятельности граждан, а это 129 800 документов из 500 организаций, размещался на шестом этаже одного из административных зданий областного центра. При этом на его несущие конструкции давила нагрузка массой около 100 тонн. Это не исключало деформацию и разрушение корпуса.

Поэтому архив наконец-то переселили в производственные корпуса бывшего филиала фармацевтической компании. Это значительно улучшит работу госучреждения. Так как ежедневно, чтобы подтвердить свой трудовой стаж и правильно оформить пенсию, сюда обращается минимум 50 человек, а в год – порядка шести тысяч граждан, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас сотрудники архива с помощью необходимого программного обеспечения продолжают в специальной лаборатории большую работу – оцифровку документов.