Тяжкие преступления в сфере теневой экономики совершала преступная группа в Нур-Султане

Столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу изобличена группа лиц, которая в 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает Kazpravda.kz.

"Преступная группа под руководством гражданина Хана В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге", – говорится в сообщении.

Суд приговорил основного фигуранта – Хана Виталия Васильевича – к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.