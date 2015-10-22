Тыква превращается...

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Марина МИХАЙЛОВА
Правда, посвящен он был королеве осени – тыкве. Фестиваль проводится четыре раза в год, знаменуя собой четыре времени года – весну, лето, осень и зиму.
– Осень – не унылая пора! А обычную тыкву можно превратить в настоящее рукотворное чудо! – объявили гостям организаторы.
И оказались правы. С воодушевлением и фантазией творили мальчишки и девчонки, их папы и мамы, бабушки и дедушки. И чем больше рукодельничали, тем больше заряжались положительными эмоциями. От выбора ремесел глаза разбегались. Площадка фестиваля раскинулась на трех этажах Дворца Республики. Они сплошь были уставлены столиками – свое­образными мастерскими по декоративно-прикладному искусству.
– Гостям праздника мы предложили свыше ста мастер-классов! – уточнила Инна Митрофанова, директор по развитию общественного фонда Hand-made World – устроителя мероприятия.
Мастера-наставники нарядились в волшебников, и будто в сказке учили превращать обычные тыквы в декор Хэллоуина – смешные и страшноватые головы и рожицы, подсвечники, фонари, вазы, корзины. Здесь создавали тыковки из теста, фетра, войлока, гипса, холодного фарфора. Из тыквенных семян выкладывали аппликации. Делились секретами тыквенных каш и запеканок. А еще учили плести, шить, лепить из самых разных материалов! Бумажные куколки, паучки из ниток, фигурки из марли и шариков, мешочки для сладостей, карнавальные маски, короны и шляпы.
Своими руками 2 тыс. гостей фестиваля сотворили более 5 тыс. разных поделок! «Сидячие» уроки разбавлялись подвижными: в мастер-классы вошли офисная йога на стульях, обучение приемам айкидо. Эмоций и впечатлений добавил конкурс для взрослых по карвингу. Мастера и любители этого искусства создали из оранжевой ягоды настоящие шедевры. Больше всего впечатлили тыквенные лица Георгия Таксиди. Профессиональный кулинар, он увлекся карвингом три года назад.
– Тыква – самый интересный и самый сложный материал для карвинга, – рассказывает он. – Эта ягода очень твердая и очень яркая. И если на резьбу по арбузу уходит около трех часов, то с тыквой возишь­ся больше шести. Но научиться этому искусству может почти каждый. Главное, желание и терпение.
– Цель нашего фестиваля – возрождение живого семейного творчества и досуга, – отметила Инна Митрофанова. – Мы хотим оторвать детей от компьютера, отвлечься от повседневных забот, показать, как можно интересно провести выходной всей семьей и своими руками сотворить интересные вещи!
И это организаторам удалось: с фестиваля горожане уходили с поделками в руках и с хорошим настроением.

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