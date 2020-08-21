Тысяча учеников из сел получат шанс учиться в лучших школах страны

Во время финального этапа у 5 тысяч участников олимпиады - учеников разных сел Казахстана оценивали функциональную грамотность и навыки абстрактно-логического мышления.

Олимпиада прошла на базе 19 Назарбаев Интеллектуальных школ и 34 пунктов в районных центрах с соблюдением строгих карантинных норм.



По итогам олимпиады 1000 пяти- и шестиклассников смогут продолжить учебу в ведущих школах для одаренных детей, таких как «Білім-инновация лицейі», Республиканские физико-математические школы и школы «Дарын».



«Мың бала» - уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку и развитие детей из сел, создание условий для их успешного конкурирования с городскими сверстниками, сокращения разрыва в знаниях. Проект реализуется в рамках инициативы по выявлению и поддержке талантливой молодежи «Ел Үміті» Фондом Нурсултана Назарбаева и КФ «Академия Елбасы».



Олимпиада стартовала 24 февраля 2020 года. В ней приняли участие 295 тысяч учеников. На второй этап прошли 5 тысяч учеников. Первый этап проходил заочно и оценивал успеваемость по предметам: математика, естествознание, информатика, казахский, русский и английский языки.



«Если на первом этапе оценивались академические способности претендентов, то на втором этапе - когнитивные способности. Мы выбирали школы для зачисления, имеющие условия для проживания учеников. Кроме того, все 5 тысяч участников будут зачислены бесплатно в онлайн-школу при Академии Елбасы», - отметила координатор проектов диагностики и развития КФ «Академия Елбасы» Жазира Асанова.



Для участников, прошедших первый этап олимпиады, будет доступен портал дистанционного обучения. Кроме того, предусмотрено постоянное онлайн-сопровождение учащихся, в том числе занятия и консультации учителей-предметников. Онлайн школа стартует уже этой осенью.



«Моя дочь учится в школе села «Родина». Когда она прошла первый этап олимпиады, мы очень обрадовались. Девочка очень способная, хорошо знает английский язык, любит математику. «Надеюсь, все будет хорошо и она достигнет своих целей», - сказал журналистам житель Акмолинской области Тимур Омаров.



Список 1000 учащихся-победителей Олимпиады будет опубликован на сайте www.fnn.kz через 14 дней после проведения второго этапа. На этом же сайте победители олимпиады смогут подать заявление в одну из специализированных школ для одаренных детей.



21 августа прошёл завершающий этап первой национальной олимпиады для сельских школ «Мың бала», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Корпоративного Фонда «Академия Елбасы».