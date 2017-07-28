Тысяче казахстанцам помогли отказаться от деструктивных религиозных течений
В Казахстане с начала года реабилитацию прошли 1 134 пострадавших от деятельности деструктивных религиозных течений, передает Kazpravda.kz.
В Министерстве по делам религий и гражданского общества сообщили, что этот результат был достигнут благодаря усиленной работе реабилитационных центров по оказанию теологической консультационной помощи пострадавшим от деструктивных и радикальных религиозных течений. В первом полугодии 2017 года проведено более 5 000 мероприятий с общим вовлечением 6 630 человек.
В этой работе задействованы управления по делам религий областей, городов Астаны и Алматы, а также реабилитационные центры. В частности, во всех регионах работает Центр исследования проблем религий, а также Консультативно-реабилитационный центр "Насихат" (Кокшетау), Учебно-реабилитационный центр имени Есенулы при ДУМК и ОО "Нұрлы білім" (Караганда), Информационно-аналитический центр "Ансар" (Актобе), Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений "Шапагат" (Атырау).
Данные реабилитационные центры, отметили в министерстве, призваны снизить уровень радикализации некоторых групп населения путем реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от влияния деструктивных религиозных течений экстремистского характера.
Кроме этого, информационно-разъяснительная и реабилитационная работа проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, специалисты региональных управлений по делам религий в первом полугодии этого года провели 3 888 встреч с охватом более чем с 18 000 человек. В результате 264 принявших участие во встречах осознанно отказались от деструктивных религиозных взглядов.
Напомним, Министерством по делам религий и гражданского общества РК совместно с уполномоченными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс мер по теологической и психологической реабилитации лиц, попавших под влияние радикальной и деструктивной религиозной идеологии.