Тысячи видеокамер и 100 SOS-кнопок: систему безопасности усилили в столичных школах

К началу нового учебного года в школах Астаны усовершенствовали системы безопасности. Работы в этом направлении продолжаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В рамках текущего этапа планируется завершить установку порядка 2 000 камер видеонаблюдения и 100 тревожных SOS-кнопок.

Ход работ в столичных школах проверил руководитель столичного Управления цифровизации и государственных услуг Берик Ахметов.

В рамках первого этапа в 2025 году в 100 государственных школах установлено 1 940 новых камер видеонаблюдения и 100 тревожных SOS-кнопок. Кроме того, в единую систему безопасности интегрировано более 6 900 ранее установленных камер из 122 школ.

Особое внимание уделяется не только расширению технической инфраструктуры, но и объединению оборудования в единую цифровую среду. Сегодня более 10 тысяч школьных камер выведены в Ситуационный центр города и Центр оперативного управления Департамента полиции города Астаны, обеспечивая централизованный мониторинг и более быстрое реагирование на происшествия.

Одновременно расширяются возможности интеллектуальной видеоаналитики. Система с применением искусственного интеллекта автоматически выявляет драки, буллинг, подозрительных лиц и другие нештатные ситуации, формируя соответствующие сигналы для ответственных служб.

«Безопасность детей – безусловный приоритет для города. Мы выстраиваем систему, в которой камеры, тревожные кнопки и AI-видеоаналитика работают во взаимосвязи. Наша задача – не только фиксировать происшествия, но и своевременно выявлять потенциальные угрозы и сокращать время реагирования. Перед началом учебного года особенно важно убедиться, что вся инфраструктура работает стабильно и школы готовы обеспечить необходимый уровень безопасности», – отметил руководитель профильного управления Берик Ахметов.

Завершающий этап проекта запланирован на 2027 год и предусматривает дальнейшее масштабирование инфраструктуры безопасности школ. По итогам трех этапов в государственных школах Астаны будет установлено более 5 800 новых камер видеонаблюдения и 300 тревожных SOS-кнопок.