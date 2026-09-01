Тысячи видеокамер и 100 SOS-кнопок: систему безопасности усилили в столичных школах

Цифровизация,Столица

К началу нового учебного года в школах Астаны усовершенствовали системы безопасности. Работы в этом направлении продолжаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В рамках текущего этапа планируется завершить установку порядка 2 000 камер видеонаблюдения и 100 тревожных SOS-кнопок. 

Ход работ в столичных школах проверил руководитель столичного Управления цифровизации и государственных услуг Берик Ахметов.

В рамках первого этапа в 2025 году в 100 государственных школах установлено 1 940 новых камер видеонаблюдения и 100 тревожных SOS-кнопок. Кроме того, в единую систему безопасности интегрировано более 6 900 ранее установленных камер из 122 школ.

Особое внимание уделяется не только расширению технической инфраструктуры, но и объединению оборудования в единую цифровую среду. Сегодня более 10 тысяч школьных камер выведены в Ситуационный центр города и Центр оперативного управления Департамента полиции города Астаны, обеспечивая централизованный мониторинг и более быстрое реагирование на происшествия.

Одновременно расширяются возможности интеллектуальной видеоаналитики. Система с применением искусственного интеллекта автоматически выявляет драки, буллинг, подозрительных лиц и другие нештатные ситуации, формируя соответствующие сигналы для ответственных служб.

«Безопасность детей – безусловный приоритет для города. Мы выстраиваем систему, в которой камеры, тревожные кнопки и AI-видеоаналитика работают во взаимосвязи. Наша задача – не только фиксировать происшествия, но и своевременно выявлять потенциальные угрозы и сокращать время реагирования. Перед началом учебного года особенно важно убедиться, что вся инфраструктура работает стабильно и школы готовы обеспечить необходимый уровень безопасности», – отметил руководитель профильного управления Берик Ахметов.

Завершающий этап проекта запланирован на 2027 год и предусматривает дальнейшее масштабирование инфраструктуры безопасности школ. По итогам трех этапов в государственных школах Астаны будет установлено более 5 800 новых камер видеонаблюдения и 300 тревожных SOS-кнопок.

#столица #цифровизация #видеокамеры #кнопки оповещения

Популярное

Все
Чистая работа на шоссе Ондирис
Батат витаминами богат
Школа начинается с заботы
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Для комфорта, красоты и безопасности
Открыт борцовский зал
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Абылайхан – победитель Grand Slam
От «Аталанты» до «Риги»
На вершине мира
Уродился хлеб на славу
Голос чести
Спортсмен – в центре внимания
Строится животноводческая биржа
Воспитание молодежи на основе созидательных ценностей
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Здравствуй, школа!
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бектенова О. А.
Указ Президента Республики Казахстан О Карине Е. Т.
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила результаты голосования на первых выборах в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Кабмине рассмотрели меры по повышению надежности энергосистемы
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии
ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
Переход к реализации научно-технологических проектов
На стареньких авто – через полмира
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
На высоком профессиональном уровне
Дрон патрулирует Балхаш
Готовь рюкзак летом
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Энрике И…
Астана готовится к отопительному сезону
Забег среди детей пройдет в Астане
Создают IT-сообщество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]