Тысячи людей покинули свои дома из-за ливней в Бангкоке

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Всего проливные дожди и подтопления затронули более 545 тысяч человек и 25 провинций, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Ряд районов остается подтопленным - местами выпало до 30 см осадков, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

За последние 10 дней в Таиланде в результате непогоды погибли восемь человек. Прервано движение некоторых поездов и автобусов, аэропорты продолжают работать, но возможны задержки.

Метеорологи сообщают, что в понедельник ситуация должна улучшиться.