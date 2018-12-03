Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, чтобы поучаствовать в протестной акции против признания результатов президентских выборов, победу на которых одержала Саломе Зурабишвили. Потерпевший поражение оппозиционный кандидат Григол Вашадзе заявил об огромном количестве нарушений во время голосования, сообщает 24.kz.
Именно поэтому сторонники Вашадзе считают выборы нелегитимными и утверждают, что результаты президентской гонки были фальсифицированы. К слову, сейчас оппозиционер намерен оспаривать результат голосования в суде.
Напомним, Зурабишвили, по данным избирательной комиссии, набрала 59,5% голосов, Вашадзе - 40,5%. Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии: - Я бы хотел показать, что мы обнаружили на одном из участков в Гурии. Это фальшивые паспорта. Эти граждане умерли 10-20 лет назад. Они восстали из могил, чтобы проголосовать за кандидата Бидзины Иванишвили. Это и есть наша прекрасная демократия.