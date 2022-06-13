Тысячи врачей работали без сертификатов в Казахстане

Заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан Катренов сообщил, что тысячи врачей в Казахстане работали без необходимых сертификатов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Из-за отсутствия разработанных министерством здравоохранения профессиональных стандартов за 2021 и первый квартал 2022 года в нарушение правил сертификации специалистов и правил оценки навыков и знаний сертифицировано 112 355 медицинских специалистов. Другими словами, данные специалисты допущены к клинической практике без должной оценки их знаний и профессиональной подготовленности. А эти люди лечат сейчас казахстанцев», - сказал Нурлан Катренов.

По его словам, аудиторы также установили факты недействительных сертификатов, дающих право заниматься клинической деятельностью, а также отсутствие разрешительных документов на электронном портале.

«Согласно данной информационной системе управления ресурсами МЗ РК, по состоянию на 19 апреля 2022 года в Казахстане зарегистрировано 324 279 специалистов медицины, из них врачебный персонал - 97 128 или 30%, и средний медперсонал – 227 151 человек или 70%, как в частном, так и в госсекторах. Из этого состава медработников у 36 954 или 11% отсутствует информация о наличии сертификатов специалистов, позволяющих осуществлять клиническую практику. Из них врачебный персонал – 11 000 и средний медперсонал – 25 646 человек», - резюмировал спикер.