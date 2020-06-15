Общество
Тысячи женщин получили защитные предписания в Казахстане с начала года
Жанат Тукпиев
С начала года 150 женщинам оказали помощь по защите конституционных прав, свобод и интересов от противоправных посягательств. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщила майор полиции, старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия (ПЗЖН) УМПС ДП Нур-Султан Гульмира Шрахметова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С начала года в подразделение на телефон доверия обратились более 300 женщин. Из них 150 мы оказали помощь. Они обращались с самыми разными проблемами, но в большинстве случаев истории повторяются по схожему сценарию. В основном, пострадавшие от законных и гражданских супругов, пострадавшие от бывших супругов или же близких людей, от мошенничества и по вопросам жилища и бытовых проблем", – сказала Шрахметова.

Она отметила, что со всеми обратившимися лицами проводились профилактические разговоры.

"По телефону оказывалась психологическая и моральная помощь. Кто подвергался или стал очевидцем бытового насилия – у нас был разработан скрытый алгоритм. То есть, если кому-то грозит опасность или угроза, но невозможно обо всем рассказать, то можно позвонить на 102 и сообщить кодовую фразу: "Поступили маски и антисептики" и назвать адрес проживания. Тем самым сообщить о бытовом насилии. Помимо этого можно позвонить на телефон 1409 и 150 для жертв сексуального домогательства", – пояснила инспектор.

В заключение добавила, что за пять месяцев 2020 года в отношении 3 500 женщин были вынесены защитные предписания. Около 600 дел были рассмотрены в административном суде. По 120 делам были установлены особые требования на поведение правонарушителя.

"За первый квартал 2020 года – 87, а за время карантина 17 женщин с детьми помещены в Кризисный центр", – резюмировала Шрахметова.

В целом, по информации ведомства, из 150 женщин обратившихся на личный прием в ПЗЖН:

– более 40 женщин с детьми помещены в Кризисный центр;

– по их обращениям привлечено к административной ответственности более 100 правонарушителей;

– вынесено около 130 защитных предписаний;

– оказание содействия в гражданско-правовых отношениях (развод, выплаты алиментов и так далее) – 55 женщинам;

– помещены на принудительное лечение – 105 человек.

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